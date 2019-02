Zugkraft der kleinen Klassen

Dietmar Rietz

Tantow (MOZ) Die Türen der Evangelischen Grundschule Salveytal in der 800-Seelen-Gemeinde Tantow sind am Sonnabend weit geöffnet. Schulleiterin Malgorzata Markiewicz begrüßt am Sonnabend in der Schule Eltern und Kinder auf polnisch und auf deutsch.

Sie und ihr Schulteam haben zum Tag der offenen Tür eingeladen, um neue Schüler zu werben. Derzeit unterrichten hier zehn Lehrkräfte 80 Schüler und Vorschüler. Die Klassenstärke übersteigt derzeit nicht 14 Schüler. Im Unterricht sind eine Lehrerin und eine Betreuerin in der Klasse. Beides zusammen, so sagt die Schulleiterin, ermöglicht, individuell auf Schüler einzugehen, sowohl Kinder, die langsamer oder anders lernen, als auch hochbegabte Schüler besonders zu fördern.

Das Schulteam hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um sein Bildungshaus appetitlich zu präsentieren. Kuchen wurde gebacken. Die Kunstklassen haben ihre Bilder ausgestellt. Die Lehrer haben die Fachräume für Deutsch, Mathematik, Englisch Natur- und Gesellschaftswissenschaften, die Schulbibliothek sowie den Computerraum hergerichtet. Lernspiele und Experimente sind vorbereitet, um den Abc-Schützen und den Eltern Lust aufs Lernen im Salveytal zu machen.

Christoph Konerow aus Gartz baut bei Gerd Glöckner gerade mit seinem Sohn Theo Robotermodelle mit Steinwürfeln nach. „Wir suchen eine Schule für Theo, haben uns aber noch nicht entschieden“, erklärt der Vater. Theo selbst scheint sich dagegen schon sicher zu sein. Joanna Wisniewski schaut sich mit ihrer Tochter Tochter Emilia im Schulhaus um. Die Kleine besucht schon den Kindergarten in Tantow. Die Familie ist erst vor einem Jahr aus Niedersachsen nach Rosow gezogen und will bleiben. „Für die Tantower Schule sprechen, dass wenig Schüler in einer Klasse unterrichtet werden und das Klima hier sehr gut ist“, sagt die Mutter. Dana Wujack ist mit ihren Kindern hier. Sie lassen sich von Ewelina Matuszak beraten. Titus lässt sich von der Fünftklässlerin Daria zeigen, wie sich große Seifenblasen am besten mit einem Strohhalm auf einer Tischplatte aufblasen lassen. Leopold soll möglicherweise nach den Sommerferien in Tantow eingeschult werden.

Auch Tantows Bürgermeister Andreas Meincke ist Gast in der Schule. Seine Kinder haben hier gelernt. Er wünschte sich, dass freie ebenso wie staatliche Schulen vollständig vom Staat finanziert werden. Bis dahin müssen die Tantower Lehrer wohl weiter selbst Hand im Schulhaus anlegen, freiwillige Flure und Klassenräume renovieren.