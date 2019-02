Zeugen von Schlägerei gesucht

MOZ

Frankfurt Am Freitagabend kam es in der Heilbronner Straße gegenüber des Alten Kinos gegen 21 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 53-Jährigen und mehreren Jugendlichen.

Nach ersten Erkenntnissen sprach der 53-jährige Frankfurter die Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen an, da diese laut herum grölten und dabei auch verfassungswidrige Parolen gerufen haben sollen. In der Folge eskalierte die Situation zur handfesten Auseinandersetzung, bei der der 53-Jährige einen Schlag ins Gesicht erhielt und auf dem Boden liegend getreten wurde. Zwei Zeugen, die schlichtend eingreifen wollten, wurden ebenfalls geschlagen. Die Täter konnten unerkannt in Richtung Lennépark flüchten.

Nach Zeugenhinweisen sollen einige Personen aus der Gruppe deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Einer der Hauptakteure hatte kurze Haare und war mit einer Tarnjacke bekleidet.

Hinweise zum Ablauf der Auseinandersetzung und den Beteiligten nimmt die Polizei unter Tel. 03361 5680 entgegen.