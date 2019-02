Probleme bei Fahrten zu Einsätzen

Martin Stralau

Neuenhagen (MOZ) Die Neuenhagener Feuerwehrleute sind im vergangenen Jahr zu 147 Einsätzen alarmiert worden. Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig, wie bei der Jahreshauptversammlung festgestellt wurde. Zunehmende Prob-leme es gibt bei der schnellen Erreichbarkeit der Einsatzorte.

Wenn die Neuenhagener Feuerwehr zum Einsatz gerufen wird, will sie in 80 Prozent der Fälle nach acht Minuten mit neun Einsatzkräften vor Ort sein und nach 13 Minuten mit sieben weiteren. So sieht es der Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde vor. Die Erreichung dieses sogenannten Schutzziels wird aber zunehmend schwerer, wie Gemeindewehrführer Kai-Uwe Klopsch am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung bilanzierte. Ursachen gebe es mehrere. Nach wie vor zählten dazu die Schließzeiten der Schranken und der zunehmende innerörtliche Verkehr gerade in der Hauptverkehrszeit am Tag. Eine Rolle spielten auch entfernt gelegene Einsatzstellen in der Peripherie des Ortes, „wo längere Anfahrtszeiten die Folge sind“.

Wurde das Schutzziel 2017 noch in 58 Prozent der Fälle erreicht, waren es 2018 nurmehr 53 Prozent. Zu dieser Entwicklung trägt neben verspäteten Eintreffzeiten auch der Umstand bei, dass mitunter die geforderte Mannschaftsstärke von 16 Kameraden bei Brandeinsätzen nicht erreicht wird. „Für die Zukunft müssen wir weiterhin zusammen mit der Gemeinde nach Lösungsansätzen suchen, wie wir hier Verbesserungen erreichen können“, sagte Klopsch. Er plädierte dafür, im Bereich Bollensdorf einen zweiten Feuerwehr-Standort zu errichten – und erinnerte in diesem Zusammenhang an die geplante Taktverdichtung von S- und Fernbahn. „Wir dürfen nicht zulassen, die Sicherheit der Bürger hinter der Bahnlinie als zweitklassig abzustufen.“

Im vergangenen Jahr waren Klopsch und seine Kollegen bei 147 Einsätzen gefordert, ein Rückgang zu 2017 von 42 Prozent. 92-mal musste die Wehr zu technischen Hilfeleistungen ausrücken. Um fast das Doppelte, auf 33, stieg wegen der Trockenheit die Zahl der Brandeinsätze. Auch die Neuenhagener halfen im August bei der Bekämpfung der großen Waldbrände bei Treuenbrietzen mit. In Erinnerung bleibt der 13. Oktober. Bei einem Unfall in der Schöneicher Straße waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen, sieben Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Neben der Feuerwehr waren hier auch vier Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 49 im Einsatz.

Wie schwierig der Job für Feuerwehrleute neben ihrer eigentlichen Aufgabe sein kann, zeigte sich am ersten Weihnachtsfeiertag in der Bergstraße, wo das Dachgeschoss eines Hauses brannte. Ein Bewohner drohte den Einsatzkräften Gewalt an, die Polizei musste hinzugezogen werden. Leider kein Einzelfall. Klaus-Peter Püschel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes und ebenfalls Gast bei der Versammlung, vertrat dazu eine klare Haltung. „Wir haben ein Recht darauf, dass sich die Politik vor uns stellt. Wir machen diese Aufgabe ehrenamtlich, dass wir angegriffen und beleidigt werden, geht gar nicht“, sagte er.

Auch wenn die Zahl der aktiven Mitglieder um zwei auf 38 sank, um ihre Zukunft muss sich die Neuenhagener Wehr wohl nicht sorgen: die Jugendwehr habe 30 Mitglieder, das sei sehr „erfreulich“, sagte Klopsch. In technischer Hinsicht war der 3. Mai ein bemerkenswertes Datum. Da bekam die Feuerwehr ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, das alte LF 16 beendete nach 23 Jahren seinen Dienst. Klopsch dankte der Gemeinde, die ihre Aufgabe als Träger des Brandschutzes sehr ernst nehme, „und uns das nötige Handwerkszeug zur Verfügung stellt“.

Bürgermeister Ansgar Scharnke bedankte sich bei den Feuerwehrleuten. Die Gemeinde werde die Einsatzbereitschaft der Wehr jederzeit unterstützen und wenn Not am Mann sei, auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Scharnke kündigte an, den Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, um für Szenarien wie mehrtägige Stromausfälle im Winter gewappnet zu sein. Kürzlich hatte ein Stromausfall große Teile von Berlin-Köpenick lahm gelegt.