Obst und Soljanka von der Schülerfirma

Elke Lang

Storkow (MOZ) „Viele reden nur über Stadtentwicklung – wir handeln“, erklärte am Sonnabend Karsten Baumann, Vorsitzender des Mittelstandsvereins Storkow, was er und fünfzehn weitere Vereinsmitglieder in Karlslust am Strand des Sees der Stadt taten. Es ging ihnen wie schon in den vergangenen sechs Jahren um die „Verschönerung der Seepromenade“.

Als harter Kern sind immer dabei: Karsten Baumann, der diesmal noch drei Familienmitglieder als Helfer bei sich hatte, darunter die vierjährige Nele als die Jüngste in der Runde, Wolfgang Gräber, Martin Lüdtke, Rainer Opolka und Sigurd Guthjahr. „Das ist der erweiterte Vorstand“, so der Vorsitzende. In jedem Jahr seien andere der rund 80 Mitglieder bei der Säuberungsaktion dabei. „Mehr als fünfzehn brauchen es nicht zu sein.“ Es war vor allem Laub, Gestrüpp und Totholz zu beseitigen. Dafür hatte der Bauhof der Stadt zwei Container aufgestellt. „Der Müll ist weniger geworden, seit wir über die Jahre hinweg die Fläche offener gestaltet haben“, freut sich Baumann. Das Ziel sei, so Rainer Opolka als Sprecher des Mittelstandsvereins, „ein Stück der Seepromenade so schön herzurichten wie die Seepromenade in Bad Saarow“.

In allen sechs Jahren des Frühjahrsputzes hatten die Mittelständler Glück mit dem Wetter. So war auch am Sonnabend die Stimmung aller ausgezeichnet. Sie steigerte sich noch, als die von dem Schulsozialarbeiter Christoph Jänisch und dem Lehrer Ralf Gräbner betreute Schülerfirma der Europaschule einen Imbiss mit Soljanka, belegten Brötchen und Obst sowie Getränke brachte. Zubereitet worden war alles von Carolin, Luke und Sandra. „Wir sind als Schülerfirma beitragsfreie Mitglieder des Mittelstandsvereins und übernehmen heute als unseren Beitrag zur Säuberungsaktion die Kosten“, erklärte Gräbner, der mit der Harke unter denen war, die von der Arbeit an der frischen Luft so so richtigen Hunger bekommen hatten.

Die jährliche Säuberungsaktion von fünf, sechs Stunden könne natürlich nur beispielgebend sein, wissen die Mittelständler. In den davor liegenden Jahren waren sie rund um die Burg Storkow vor allem mit Rodung von Gestrüpp tätig gewesen. „Da haben wir in zwei Jahren den Grund gelegt und gezeigt, wie es aussehen kann. Jetzt macht die Stadt dort weiter“, erzählte Karsten Baumann. Rainer Opolka erläutert das Interesse des Mittelstandsvereins an der Strandpromemade so: „Wenn Storkow sich stärker dem Wasser öffnet, wird die Stadt sowohl für den Tourismus als auch als Wohnstandort attraktiver“, weiß er. „Davon profitieren schließlich auch die Unternehmen.“