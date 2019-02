Flüchtige Fahrer nach Unfällen gefasst

MOZ

Neuenhagen (MOZ) Sonntagnacht wollten Polizisten gegen 0.30 Uhr in der Lindenstraße einen BMW kontrollieren. Der Fahrer fuhr jedoch mit dem Pkw davon. Kurze Zeit später wurde der Wagen beschädigt an einem Laternenmast in der Rudolf-Breitscheid-Straße gefunden, Fahrzeuginsassen fehlten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Männer ergreifen. Die Delinquenten waren alkoholisiert und weigerten sich, anzugeben, wer von beiden den Wagen gefahren war. Sie gaben an, dass ihnen der BMW kurz zuvor in Hönow gestohlen worden sei. Die Beamten stellten den Wagen sicher und veranlassten bei beiden Männern die Entnahme von Blutproben. Auch ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der BMW in derselben Nacht in Hönow in einen weiteren Unfall verwickelt war. Dort wurde beim Abbiegen auf die Altlandsberger Chaussee ein Pkw beschädigt und ein Schaden von 2500 Euro verursacht.