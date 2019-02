Stillschweigen über Lunik-Gespräche

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu den Inhalten und möglichen Ergebnissen des Gespräches zwischen Bürgermeister Frank Balzer (SPD) und dem Eigentümer des ehemaligen Hotel Lunik in der Straße der Republik sei Stillschweigen vereinbart worden. Das sagte Frank Balzer jüngst in der Stadtverordnetenversammlung.

Zuvor hatte Egon Niemack (AfD) danach gefragt. „Es gibt viele Bürger, die das interessiert. Es erfolgt keine Aussage dazu. Was ist so geheim daran?“ Es handele sich um ein Thema, das heikel sei, so Balzer. „So lange der Status so ist, wie er ist, werde ich nichts dazu sagen.“

Derweil begrüßte Holger Wachsmann (SPD), dass der Gesprächsfaden zwischen der Stadt und dem Eigentümer wieder aufgenommen worden sei. „Die Zäune sind nicht höher geworden“, sagte er in Anspielung auf die Zäune, die inzwischen um das Objekt stehen. Natürlich gebe es ein großes Interesse zu erfahren, wie es weitergeht, da der Zustand ein Ärgernis sei. Anderseits sei es nicht unüblich, dass über Ideen zunächst nicht öffentlich geredet wird. Es sei an dem Eigentümer darüber zu berichten, sobald es etwas Spruchreifes gibt. Auch Jörg Mernitz (Die Linke) begrüßte die Gespräche, zeigte sich aber skeptisch: „Die Sache ist noch lange nicht gegessen.“

Auf Anfrage der MOZ hatte ein Sprecher des Eigentümers lediglich mitgeteilt, dass es in dem Gespräch Anfang Januar eine Annäherung gegeben habe.