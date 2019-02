Podelziger feiern sich und ihr Dorf

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Podelziger haben am Sonnabend mit vielen Gästen das 665. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung ihres Dorfes gefeiert. Während der Feierstunde in der Turnhalle wurden Ehrenamtler gewürdigt und wurde die neue touristische Ortstafel vorgestellt.

Die Podelziger waren alle eingeladen, an der Feierstunde in der Turnhalle teilzunehmen. Gekommen waren viele, vor allem die Vertreter der Vereine und der Ortsfeuerwehr sowie ehemalige Bürgermeister des Dorfes. Unter den Gästen, die Bürgermeister Thomas Mix am Sonnabend Nachmittag in der festlich geschmückten Halle begrüßte, waren zudem Vertreter der anderen Lebuser Amtsgemeinden und Amtsdirektor Heiko Friedemann, Freunde aus der polnischen Partnergemeinde Bledzew (Blesen). Landrat Gernot Schmidt war vom SPD-Parteitag des Unterbezirks in Rüdersdorf ins Bruch „geflogen“, um seine Glückwünsche auszusprechen und als Laudator für eine Podelzigerin zu agieren – für Roswitha René.

Bei der einstigen Lehrerin, Erzieherin und Kita-Leiterin haben Generationen von Kindern ein gutes Rüstzeug fürs Leben bekommen. Heute kümmert sich Roswitha René vor allem um einsame ältere Mitmenschen. Dafür wurde ihr, wie vier weiteren Podelzigern (siehe Infokasten) am Sonnabend besondere Ehre zuteil.

Doch zuvor gab Geschichtsfreund Jürgen Kurtz einen Einblick in die, wie er betonte, spannende, ereignisreiche Geschichte des Ortes, der aus vier, einst selbstständigen Dörfern besteht – Podelzig, Klessin, Wuhden und Neu Podelzig. Der Jahrestag bezieht sich auf die Ersterwähnung von Podelzig und Klessin. Und zwar in einer Urkunde, in der Markgraf Ludwig II. 1354 den zuvor abtrünnigen Lebuser Bischof wieder in seine Besitzrechte einsetzte.

In jener Zeit hätten die Dorfbewohner in akuter Angst vor dem „schwarzen Tod“, der Pest gelebt, sagte Jürgen Kurtz. Er erinnerte an das Adelsgeschlecht derer von Burgsdorff, die 500 Jahre lang die Geschicke des Dorfes maßgeblich bestimmten. Darunter der „reiche Hans“, Hans von Burgsdorff, der im 16. Jahrhundert lebte.

Besiedelt ist das heutige Podelzig schon länger, mindestens seit 800 Jahren, wie das bei Bauarbeiten an der Kirche gefundene Kopfnieschengrab zeigt. Und Klessin sei gar seit mindestens 6000 Jahren bewohnt, so der Geschichtsfreund. Könige und Prinzessinnen sind auf der einstigen Reichsstraße durch Podelzig gekommen, so Jürgen Kurtz. Er freut sich auf die im Aufbau befindliche Erinnerungsstätte am einstigen Klessiner Schloss.

Mit der Vorsitzenden des Sozialausschusses der Gemeinde, Iris Marggraf, enthüllte Thomas Mix während der Feierstunde die neue touristische Ortstafel, die im Frühjahr an der Kirche aufgestellt werden soll. Sie enthalte Hinweise auf alle Sehenswürdigkeiten in und um Podelzig und Empfehlungen für Wanderungen, so Marggraf, die allen Mitgestaltern herzlich dankte.

Herrmann Kaiser vom Wuhdener Heimatverein präsentierte die kunstvoll geschmiedete, 200 Jahre alte Grabplatte eines Gutsvorstehers, die in der vorigen Woche auf dem Klessiner Friedhof gefunden wurde. Und Historiker Klaus Vetter seine neue Broschüre zur Geschichte Klessins. Nach Ehrungen, Grußworten und Glückwünschen wurde mit Schmaus und Tanz gefeiert.