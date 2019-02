Schweigeminute für Wilfried Steinberg

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einer Schweigeminute wurden am Mittwoch zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung an Wilfried Steinberg erinnert, der nach langer schwerer Krankheit am 3. Februar verstorben ist.

Er habe es viele Jahre immer wieder geschafft, gewählt zu werden, sagte Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller. Steinberg gehört für die Republikaner seit den 1990er-Jahren der Stadtverordnetenversammlung an, war 2014 mit 542 Stimmen gewählt worden, holte damit eines der besseren Ergebnisse.

Peter Müller teilte mit, dass der Sitz der Republikaner nicht wieder besetzt wird. Die mögliche Ersatzperson habe mitgeteilt, dass sie nicht nachrücken wolle. Nun bleibt der Sitz unbesetzt.