Kerbsjauche Helau!

Jörg Hanisch

Wiesenau (MOZ) Wiesenauer Fastnachtsqualitäten haben sich bis Bayern herumgesprochen und so kamen am Wochenende nicht nur Einheimische sondern auch viele „Ausländer“ in die ehemalige Schule des Ortes, um zu feiern und das gleich zwei Mal hintereinander. „Die Narren sind los“, könnte man in Wiesenau sagen, denn trotz des vergangenen turbulenten Wochenendes geht es noch weiter.

Die 39. Saison bietet am zweiten und am vierten März noch einmal zwei Veranstaltungen, die an guter Laune kaum zu überbieten sein dürften. „Vielleicht ist das ein Grund, warum wir so beliebt sind und nicht nur Gäste aus dem Ort haben“, resümiert der Präsident des Wiesenauer Fastnachtsclubs (WFC) Daniel Deska. Der WFC ist übrigens einer der „Glorreichen Sieben“, einer Fachvereinigung von Fastnachts- und Karnevalsvereinen aus der Umgebung, die sich jährlich zu einem Symposium treffen, auf dem nicht nur die Höhepunkte aus den Programmen aufgeführt werden sondern auch über Traditionen gesprochen wird. Das Werkstatttreffen findet in diesem Jahr in Müllrose statt. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass „Fastnacht“ eine sächsische Tradition ist, wie der Präsident des WFC zu berichten wusste und Krebsjauche war bis 1815 sächsisches Staatsgebiet.

Doch zurück zu einem furiosen Wochenende: Unter dem Motto: „Ob Krebsjauche oder Wiesenau, wir feiern immer weiter – Helau!“ hatte der WFC zu den ersten beiden Sitzungen der Saison eingeladen. Bunt gemixt und kostümiert erschien das Publikum als Olsenbande, Goldene Gans oder Flugzeugcrew, als Meerjungfrau Ariell oder Skispringer und in vielen anderen Rollen. Älter und Jung, ledig und verheiratet, mit Freund oder Freundin spielte keine Rolle. Ganz im Unterschied zu den Anfängen vor 39 Jahren. „Damals durften nur verheiratete Paare rein. Es dauerte, bis sich das ganze lockerte“, so Daniel Deska, der als sechster Präsident auch der jüngste ist.

Schuld an der Wiesenauer Fastnacht sind die Ziltendorfer. Diese feierten schon wesentlich länger und brachten diese Tradition vor rund 40 Jahren nach Wiesenau. Mehr zu dieser Geschichte gibt es aber erst im kommenden Jahr zur Jubiläumssaison. In diesem Jahr begeisterten nicht nur der Elferrat sondern die Programmpunkte mit dem Zirkus „Fantadu“, der „Krönung der Schöpfung“ Thorsten, dem Männerballett, den „Jauchekrebsen“, den „Ladykrachern“ und vielen anderen das feierwütige Publikum. Nach dem gemütlichen Auftakt mit Einmarsch, Biergebet, WFC-Lied und Schneewalzer sorgten „Koks“, als der Renner der Abende und andere Getränke des Partyteams Hopke, die lockeren Sprüche von Moderator Andreas Wolff und der Livemusik von „Dani & die Männer“ für rauschende Ballnächte.