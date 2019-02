Mit Überschall zum Karneval

Nadja Voigt

Kruge/Neulietzegöricke//Altreetz (MOZ) Egal, ob zu den Sternen, ins Musical oder zu „Hänsel und Gretel“ – die Karnevalsveranstaltungen am Wochenende luden ihre Gäste zum Abheben, Träumen und natürlich zum Schunkeln ein.

Am Sonnabend startete die Stimmungsrakete zunächst im Kulturhaus in Kruge. Dort präsentierte der Falkenberger Carnevalclub – wie auch beim Kinderfasching am Sonntag – sein intergalaktisches Programm unter dem Motto „Wir sind so schön wie noch nie, der FCC in der 55. Galaxie“.

Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum funkelte und blinkte es in Gold und Silber und Aliengrün. Da erhielten Rettungsfolien aus dem Sanitätskasten eine ganz neue Bestimmung und es wurde rollenweise Aluminiumfolie auf dem Kopf und an den Füßen verbaut. Zu ihrem Ausflug in Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, nahmen die Akteure des FCC neben den Senioren des Amtes Falkenberg-Höhe auch den Amtsdirektor „Commander Horneffer“ und die Kommandanten Frank, Fritsche und Ziche mit an Bord.

Commander Cognac und Fähnrich Fernet-Branca von den „Alkonauten“ nahmen im zweistündigen Programm mit allen Galaxisten und Sternkolonisten Kurs auf undestillierte Objekte. Mit dem Ufo ging es weiter auf eine Reise um die Welt und der „Kino“-Sketch kam ganz ohne Worte aus und sorgte trotzdem für Lachsalven im Publikum.

Herzhaft amüsiert wurde sich auch in Neulietzegöricke. Dort füllte der Neulietzegöricker Geselligkeitsverein bis zur Geisterstunde die bis auf den letzten Platz gefüllte Gaststätte „Zum feuchten Willi“: Mit den „Sternen“ und den „Sternschnuppen“, „Bauer Piepenbrink“ alias Neulewins Bürgermeister Horst Wilke, den „Damen“ und den „Herren“, dem „Singenden Bauer aus dem Oderbruch“, Paul Scherhag, oder „Atze und Kalle“. Die waren aus dem „deutschen Alcatraz, der JVA Wriezen“ ausgebrochen und berichteten von ihrem Knastleben. Humorvoll und höchstmusikalisch erzählten die „Herren“ das Märchen von „Hänsel und Gretel“. Allerdings völlig neu. Gerettet wurden sie schließlich von der „Wasserpolizei“, bevor sie noch einmal mit der Fluggesellschaft „Fly NGV“ als irre Piloten und tanzenden Stewardessen abhoben. Als besondere Gäste begrüßte der NGV eine Abordnung des neugegründeten Karnevalsvereins aus Kruge, dem KCC. Und im Publikum Bischöfe, Teufel, Piraten, Kapitäne, Ladies und Gentlemen, immerhin ein Musketier sowie Piraten, Ritter und Mönche.

Kreativ war auch das Altreetzer Publikum: Dort gab es jede Menge dunkle Gestalten aber auch „zuckersüße“ M und Ms, die Biene Maja und Kermit, den Frosch, aber auch – passend zum Motto – das Phantom der Oper und die Schöne mit dem Biest. „Musicals geh´n um die Welt, der AKC feiert, wie es ihm gefällt“ gab auch den Takt für alle Akteure der Samstagabendveranstaltung in der Altreetzer Turnhalle vor. Beginnend mit den Reetzer Krümeln, den Zappelfüßen über die Funken, Fünkchen und Goldstücke, die Funken- und Tanzmariechen bis hin zum Männerballett war alles auf Musicals eingestellt. Besonders umjubelt: Elferratsmitglied Francesko Krienelke als blitzeblauer Dschinn aus „Aladdin“ umgeben von lauter kleinen Bauchtänzerinnen. Mit einem Gedicht auf die Verkehrssituation zu Wasser und zu Lande in Freienwalde und Umgebung – und nicht mal die Datenautobahn funktioniert – brachten die AKC-Mitglieder ihr Publikum zum Lachen. Die „Goldstücke“ dagegen waren im Namen des Herrn unterwegs, und begeisterten sowohl hochgeschlossen als Nonnen als auch freizügiger als Showgirls.