Bauherren über 200 000 Steine

Ein Dach aus roten Steinen: Nathanael und Hannah (mit orangen Westen) helfen anderen Kindern in der Evangelischen Kita Schatzkiste in Woltersdorf dabei, ein Haus ganz aus Lego zu bauen. 200 000 Steine und Figuren stelle die Landeskirchliche Gemeinschaft Cottbus den Kindern zur Verfügung. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Woltersdorf (MOZ) Aus einer Auswahl aus 200 000 Lego-Steinen, Figuren und Tieren haben 33 Kinder am Sonnabend in der Evangelischen Kita Schatzkiste gebaut, was sie in Woltersdorf sehen und was sie sich für die Gemeinde wünschen – zum Beispiel ein modernes Stadion und ein Einkaufszentrum.

Am Ende geht alles ganz schnell: Zuerst das Dach, dann die Wände und schließlich die Bänke landen Stein für Stein, Farbe für Farbe in den für die Lego-Teile vorgesehenen Kisten. Drei Stunden Arbeit, staunende Blicke von Eltern und Freunden, Fotos, Abbauen. Bauherr Johann ist zufrieden: Sie hat gestanden, die Woltersdorfer Kirche.

Eine halbe Stunde zuvor: „Drinnen sitzen auch Menschen auf den Bänken“, sagt der 10-Jährige am Ende der zweiten Bauphase. Da hat die Kirche bereits ein Dach und Fensteröffnungen in Form eines Kreuzes; auf dem Kirchturm weht – anderen Schmuck gab es nicht – eine Deutschlandfahne.

33 Schulkinder tummeln sich am Sonnabend in der Evangelischen Kita Schatzkiste um Tische und Truhen voller Lego-Steine; zum zweiten Mal haben die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) und die Jugendarbeit Woltersdorf zum Lego-Tag eingeladen. Einen großen Pkw-Anhänger habe es gebraucht, sagt LKG-Vorstandsmitglied Marcus Lenke, um die 50 Kisten von der LKG Cottbus, der sie gehören, nach Woltersdorf zu bringen.

Eigentlich spiele er nicht mehr mit Lego, sagt der 13-jährige Niklas, während er die Außenwände seiner zweistöckigen Polizeiwache mit schwarzen Steinen komplettiert. „Unten sind die Zellen, oben die Büros“, sagt er. Ab und zu mache ihm Lego eben doch noch Spaß. Auch Helene und Marisa (beide 6) spielen zu Hause eher mit Playmobil; ihrem weitläufigen Pferdehof sieht man das nicht an: „detailreich und kreativ“ nennt Jugendsozialarbeiter Markus Wendt das Bauwerk der Mädchen. Die weitläufige Koppel ist gespickt mit Pferden, Blumen und Bäumen.

„Erstaunlich ist, dass die Kinder einen ganz genauen Plan haben, was sie bauen wollen“, sagt Wendt. Und sie wissen, wie sie es umsetzen: mit Teamarbeit. „Ich brauche Ecksteine, bitte“, ruft Nathanael. Der 11-Jährige hilft seinen jüngeren Mitstreitern, ein knapp ein Meter hohes Haus zu errichten. Kurz vor Bauende schließt er mit kleinen roten Steinen das Dach. Um ihn herum werden die Handgriffe immer hektischer. In wenigen Minuten bestaunen Eltern und Freunde, was die Kinder gebaut haben.

Das von hohen Mauern umschlossene Stadion, dem Benni (11), Kieran (9) und Titus (11) letzte Steine hinzufügen, ist – anders als die Kirche – in Woltersdorf noch Zukunftsmusik, ebenso das Einkaufzentrum mit Hutgeschäft und Imbiss oder der Mini-Zoo mit Tigern, Schlangen, Schafen und Hühnern von Tara (12) und Moane (9).

Einfallsreich sind nicht nur die Bauwerke, sondern auch die Arten der Umsetzung. Collin und Phil mussten zusehen, wie ihr quadratischer Turm nach der ersten Bauphase am Sonnabendvormittag in Schieflage geriet, umfiel und in seine Einzelteile zerfiel. „Jetzt setzten wir ihn aus zwei Teilen zusammen, dann ist er stabiler“, erklären die 10 Jahre alten Zwillinge. Am Ende ragt ihr Turm in leuchtendem Orange gut einen Meter in die Höhe.