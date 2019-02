Landkreis lässt 49 Bäume fällen

MOZ

Beeskow (MOZ) Der Landkreis lässt ab heute 49 Bäume an der Straße zwischen Alt Stahnsdorf und der L40 fällen. Diese Straße soll in diesem Jahr auf einer Länge von 1,5 Kilometern saniert werden. Der Baubeschluss dazu wurde im Dezember vorigen Jahres vom Kreistag einstimmig gefasst.

Um die Sichtweiten zu verbessern, sind dabei in den Kurvenbereichen Aufweitungen der Fahrbahntrasse sowie an der Einmündung auf die Landesstraße einer neuer Schwenk der Fahrbahn vorgesehen. Um das Baufeld dafür freizumachen, sollen bis Ende Februar – also noch vor Beginn der Vegetationsperiode – 49 Bäume gefällt werden.

Die Maßnahme, so versichert die Kreisverwaltung, ist mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Festgelegt ist im Baubeschluss, dass die jetzt erforderlichen Fällungen später durch die straßenbegleitende Neupflanzung von 77 Bäumen zu kompensieren sind.