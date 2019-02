Gauß-Schüler im Bundesfinale

Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt Die Landesfinals im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beginnen in Brandenburg traditionell im Februar eines jeden Jahres in der Sportart Badminton. Seit 15 Jahren nehmen auch Schwedter Schulen erfolgreich daran teil. Nach dem Auftaktsieg im Jahr 2004 durch die Gesamtschule Talsand begann 2005 die beispiellose Siegesserie des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums mit 13 Siegen in Folge.

Bei der 15. Auflage waren erneut zwei Teams des Gauß-Gymnasiums am Start, beide Mannschaften gingen als Titelverteidiger ins Rennen. In der Wettkampfklasse III (Schüler der Klassen 7-9) mussten die Schwedter am Tag vor dem Wettkampf einen verletzten Spieler ersetzen, der zweite Platz war nach der knappen 2:5-Finalniederlage gegen das Gymnasium aus Blankenfelde dennoch ein großer Erfolg.

In der Wettkampfklasse II (Klassen 9-11) war die Personaldecke eine Woche später wieder komplett. Drei 7:0-Siege gegen Finow, Potsdam und Eichwalde ließen die Gaußianer in die Favoritenrolle für das Finale rücken. Im Endspiel kam es zur Neuauflage von 2018 gegen das Gymnasium aus Rathenow. 2018 gewann Schwedt denkbar knapp mit 4:3, die Oderstädter waren gewarnt. Von insgesamt sieben Spielen gingen sechs Duelle dann aber souverän an das Gauß-Gymnasium, mit einem 6:1 feierten die Gaußianer einen ungefährdeten Sieg und gewannen damit zum 14. Mal in Folge ein Landesfinale.

Im Bundesfinale 2019, das vom 7. bis 11. Mai in Berlin ausgetragen wird, werden Linda Dinh, Isabel Stephan, Thao Vy Seidel, Vi Ngo Dang, Erik Schmidt, Ben Grote, Jannis Kettner und Justin Brüske an den Start gehen.

TSV-Blau-Weiß-Vereinstrainer Peter Dietrich konnte erstmals krankheitsbedingt nicht beim Landesfinale dabei sein. „Unser Erfolg ist aber auch der Erfolg von Herrn Dietrich, dem wir unseren Sieg widmen“, bilanzierte Isabel Stephan, die in der Vorbereitung und während des Turniers zu ihm stets telefonischen Kontakt hatte. (unw)