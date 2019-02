Union jubelt in letzter Sekunde

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Im ersten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Brandenburgliga trennten sich Preussen Eberswalde und Union Klosterfelde 3:3-Unentschieden. Während die Gast-Elf den Punktgewinn durch den Ausgleichstreffer von Felix Klaka in der Schlussminute wie einen Sieg feierte, war Gastgeber Preussen Eberswalde enttäuscht.

Das Barnim-Derby begann mit einem Paukenschlag der Gäste. Mit dem ersten Angriff erzielte der Tabellenfünfte die frühe Führung. Einen Sprint an der linken Außenlinie schloss Tobias Marz mit einem Pass vors Tor ab. Die Fußspitze von Stürmer Lukas Bianchini war einen Tick schneller am Ball als Spielertrainer und Abwehrchef Marcin Dymek. Es waren gerade Mal 35 Sekunden gespielt und es stand 1:0 für die Gäste.

Eberswalde zeigte sich nur kurz geschockt. Eine perfekte Flanke von Nick Lange in den Sechzehner köpfte Stürmer Chinonso Okoro als Aufsetzer unhaltbar für Union-Keeper Dennis Tietz in die Maschen: Ausgleich (9.). Ein fulminanter Auftakt in diesem Barnim-Derby, der mit dem 14. Saisontreffer von Okoro seine Fortsetzung fand. Diesmal kam die Flanke von der anderen Seite. Mit einem akrobatischen Spagat lenkte der derzeit beste Torjäger der Liga das Leder ins Tornetz. Eberswalde hatte das Spiel gedreht, führte 2:1 nach gut 20 Minuten. Das Spiel blieb heiß umkämpft. Keine Seite machte Abstriche am hohen Tempo und druckvollen Offensivspiel.

In Hälfte zwei wechselte Trainer Pröger Stürmer Raif Yaman ein, wollte den Offensivdruck erhöhen. Als beim nächsten Angriff der Eberswalder eine Flanke von Lange bei Okoro vorm Tor landete, blieb Tietz zwar der Sieger, doch gegen den Nachschuss von Stürmer Bejuk war er machtlos: 3:1 (61.) für Preussen und das Spiel schien entschieden.

Aber Union gab sich nicht auf. Besonders Marz schoss aus allen Lagen, erzwang so Ecken. Eine landete bei William Dittrich – Anschlusstreffer zum 3:2 (67.). Als Stürmer Okoro in der 85. Minute den Platz verließ, war dies wie ein Final-Zeichen für die Gäste, nochmals alles auf eine Karte zu setzen. Doch erst mit ihrer letzten Aktion, einem 20-Meter-Freistoß, gelang der angestrebte Ausgleich zum 3:3 (90.). Dabei wurde der Freistoß von Felix Klaka noch unhaltbar für Torwart Peter von der Mauer ins rechte Dreiangel abgefälscht.

Jubel bei den Gästen, Niedergeschlagenheit bei Preussen, denn dann war Schluss. „Trotz des frühen Treffers haben wir nicht gut ins Spiel gefunden. In der Zweikampfführung hatten wir Probleme, spielerisch Defizite. Mit der letzten klaren Aktion haben wir uns aber einen verdienten Punkt erkämpft“, so Union-Trainer Pröger.

Nachdem die erste Enttäuschung verklungen war, war Preussens Spielertrainer Dymek mit dem Auftritt seiner Elf dann doch zufrieden, hofft am Samstag beim Aufsteiger Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow auf weiteren Punktezuwachs. Auf Union Klosterfelde wartet zeitgleich bereits das nächste Barnim-Derby – es geht gegen Einheit Bernau.