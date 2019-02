Victoria gewinnt zum Auftakt mit 4:0

Edgar Nemschok

Seelow (MOZ) Fußball-Brandenburgligist SV Victoria Seelow ist mit einem 4:0-Erfolg in die Rückrunde gestartet. Victoria hatte den SV Grün-Weiß Brieselang über weite Strecken der Partie voll im Griff und am Ende auch verdient gewonnen.

Wer nun aber einen Ausbruch von Glücksgefühlen bei Seelows Trainer Peter Flaig erwartet hatte, wurde leicht enttäuscht. „Na klar, wir haben gewonnen, und da ist man schon zufrieden. Wir haben drei Punkte, das zählt.“ Was ihm derzeit aber viel größere Sorgen macht: Langsam gehen ihm die gesunden Spieler aus. Am Freitag hatte sich im Abschlusstraining Torhüter Artur Tumaszyk schwer verletzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er mit einem Kreuzbandriss für längere Zeit ausfallen. „Ich habe mit Pavels Dorosevs zwar einen guten Torhüter, aber eben nur einen.“ Derzeit hat Flaig knapp 13 Spieler, auf die er fest bauen kann.

„Es war deutlich zu sehen, dass nach der Winterpause noch nicht alles wieder passt“, sagt Flaig zum Spiel gegen Brieselang. „Hoffentlich brauchen wir jetzt nicht so lange, um die guten Ergebnisse der Hinrunde zu bestätigen“, relativiert er den 4:0-Sieg seiner Mannschaft.

Beide Teams begannen sehr nervös. Es gab zahlreiche Missverständnisse und Fehlpässe auf dem Kunstrasenplatz an der Seelower Robert-Koch-Straße. Das 1:0 kam da schon einer kleinen Erlösung gleich. Torschütze war Robert Budzalek nach einem Freistoß. Auch das 2:0, es fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, gelang nach einem Freistoß. Torschütze war Anastasios Alexandropoulos.

Die Tore drei und vier wurden allerdings schön heraus gespielt. In der 72. traf Marcel Georgi und das 4:0 erzielte Budzalek nach 81 Minuten. „Es gibt keine leichten Gegner in dieser Liga, wie man es an den Ergebnissen dieses Spieltage deutlich sehen kann“, sagt Flaig und denkt dabei schon an den nächsten Spieltag, wenn es zum TuS Sachsenhausen geht.