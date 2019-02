Ruderer ehren ihre Sportler des Jahres

Julia Hilpert

Rüdersdorf Noch einmal gab es beim Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge einen Blick zurück auf die sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wählten die Ruderer und Ruderinnen ihre Sportler des Jahres.

Still ruht der Kalksee derzeit, doch in der Gaststätte La Luna Sul Lago über dem Domizil des Rüdersdorfer Rudervereins Kalkberge war es alles andere als still. Über 120 Mitglieder waren gekommen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde der „Goldene Rollsitz“ an die Sportler des Jahres vergeben. Das Besondere: Alle Mitglieder konnten abstimmen, wer den Preis am Ende des Abends in den Händen halten durfte. Gewählt wurde in drei Kategorien: Sportler, Sportlerin und Team des Jahres. In jeder Kategorie standen fünf Nominierte zur Auswahl: Junioren, Kinder, Masters, Wanderruderer und Parasportler. Alle hatten ihre Chance.

Sportler des Jahres wurde aber nur einer: Mirko Döring. Ihn wählten die Mitglieder wegen seiner herausragenden Leistung bei den Euro Masters, der Europameisterschaft der Altersklassen ab 27 Jahre, in München im vergangenen Juli. Hier stand Döring in insgesamt sieben Rennen jedes Mal auf dem Siegertreppchen, viermal sogar ganz oben. Verletzungspech zwang ihn zu einer mehrmonatigen Trainingspause. Nicht ein einziges Rennen konnte er im Vorfeld der Euro Masters mit seiner Mannschaft bestreiten. Dafür wurde er von seinen Vereinskameraden mit dem Goldenen Rollsitz belohnt.

Ein ähnliches Schicksal musste im vergangenen Jahr auch die Siegerin des Goldenen Rollsitzes erfahren: Ineke Teichmann. Auch für sie glich das Jahr 2018 einer Berg-und-Tal-Fahrt. Ständig schmerzte das Knie, konnte sie ihre Rennen nicht so bestreiten, wie sie es gewollt hätte. Trotzdem glänzte sie mit durchweg guten Leistungen. Höhepunkt war jedoch im Juni ihr 6. Platz bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft in Köln.

Doch auch hier lief nicht alles wie geplant. In den Vorläufen konnte sie sich ihren Konkurrentinnen gegenüber noch durchsetzen und landete deshalb wohlverdient im Finale. Doch dann schmerzte wieder das Knie. Das Finale eher ein Rennen zum vergessen. Und dennoch: Ihre Vereinskameraden belohnten sie mit dem Goldenen Rollsitz.

Der Goldene Rollsitz für das Team des Jahres hätte eigentlich 62-mal vergeben werden müssen, denn so viele Rüdersdorfer Frauen haben im vergangenen Januar an der bundesweiten Women’s Rowing Challenge teilgenommen und den Wettbewerb gewonnen. 844,33 Kilometer erruderten sie während der viertägigen Challenge auf den sogenannten Ruderergometern und hatten damit einen Vorsprung von fast 100 km auf den zweitplatzierten Verein aus Tegel. Stellvertretend für alle Rüdersdorfer Frauen nahm Kerstin Schmidt den Preis entgegen.

Rundum war es ein gelungener Abend. So empfand es auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende des RRVK Jürgen Eisner: „Es war kein leichtes Jahr für unseren Verein, aber es ist schön zu sehen, dass bei allen Schwierigkeiten auf eines offensichtlich immer Verlass ist: Den sportlichen Erfolg!“