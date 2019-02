Franz Richter holt Silber in Havanna

Jörg Richter

Havanna Fast schon traditionell starten die Ringer der Altersklassen U 23 und Junioren im Griechisch-Römisch-Stil mit Bundestrainer Maik Bullmann mit einem Trainingscamp auf Kuba ins neue Wettkampfjahr. Abschluss des Camps war wieder das „Granma y Cerro Paledo-Turnier“ in Havanna. Junioren-Vize-Europameister Franz Richter sicherte sich dabei die Silbermedaille.

Aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt waren neben Stützpunkttrainer Maik Bitterling außerdem Junioren-Europameister Andrej Ginc sowie Karan Mosebach mit dabei. Zunächst standen harte Trainingstage an, denn Kuba hat in dieser Stilart mehr als nur eine Handvoll Weltklasseathleten zur Verfügung. „Auch die zweite und dritte Reihe ist ebenfalls sehr stark“, berichtet Bullmann. Zudem kam in der zweiten Hälfte des Trainingscamps noch das starke französische Team hinzu.

Bei dem anschließenden Turnier war die Teilnehmerzahl eher gering, das Feld jedoch außerordentlich stark. „Wie immer im vorolympischen Jahr konzentrieren sich die meisten Ringer auf die olympischen Gewichtsklassen, bei denen dann auch das Niveau besonders hoch ist“, erklärt Maik Bullman.

Im schwersten Limit musste Franz Richter (130 kg) zunächst gegen den Bronzemedaillengewinner von 2017 und 2018 Oscar Pino Hins antreten, gegen den er über die gesamte Kampfzeit gut mithielt, letztlich aber unterlegen war. Die beiden Folgekämpfe gewann Richter mit technischer Überlegenheit und sicherte sich hinter Hins die Silbermedaille.

In der vorangegangenen Trainingswoche hatte Richter auch die Möglichkeit, mit dem dreifachen Olympiasieger Mijail Lopez aus Kuba zu trainieren. „Er hat mir einiges aus seiner riesigen Trickkiste gezeigt. Es war hart, aber es hat auch Spaß gemacht, mit so einem Weltklasseringer zu trainieren“, erklärt Richter, der gemeinsam mit Junioren-Europameister Andrej Ginc in die Altersklasse U 23 aufsteigt. Dort sammelt mit Karan Mosebach der Dritte Ringer aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt bereits seit einem Jahr Erfahrungen.

Nächster Höhepunkt für die U 23 sind die Europameisterschaften ab kommenden Sonntag im serbischen Novi Sad.