1. FCF verschläft erste Halbzeit

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) Der 1. FC Frankfurt hat sich bei seinem Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Brandenburgliga vom FSV Bernau wie im Hinspiel 1:1 (0:0) getrennt. Nicht verloren zu haben ist aus Sicht der Hausherren wohl das einzige Positive nach völlig zerfahrener ersten Halbzeit.

Im ersten Abschnitt fanden die Gastgeber überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Fehlpässe en gros paarten sich mit schwacher Laufbereitschaft. Selbst einfache Bälle gelangten nicht an die richtige Adresse, viele gingen ins Seitenaus. Kaum zu glauben, aber wahr: Fast eine Stunde lang gab es keine gefährliche Torannäherung, eine Kommunikation untereinander fand so gut wie nicht statt. Trainer Jan Mutschler wertete die erste Hälfte treffend als „unsere schwächste Dreiviertelstunde, verschlafen und pomadig“, fand aber auch keine rechte Erklärung dafür. Lag‘s etwa am Naturrasen, nachdem man in der Winterpause fast ausschließlich auf Kunstrasen getestet und geübt hatte? Als Ausrede zu billig ...

Eine plausible Erklärung lieferte Bernaus Co-Trainer Bodo Scheffler. Noch-Chef Christian Städing hatte nach Zahn-OP (ausgerechnet zu seinem 50. Geburtstag!) seinen Assistenten „wegen der besseren Kommunikation“ an die Oder beordert. Und der fand: „Dass der 1. FCF heute lange schlecht ausgesehen hat, lag zu großen Teilen auch an uns.“ Da hat er wohl recht. Die Randberliner kreierten mit zeitigem Pressing und fleißiger Lauferei anfangs genau den Stil, der die Oderstädter sonst stark und erfolgreich gemacht hat. Damit zerstörten sie zugleich deren planvolle Defensivarbeit mit schnellem Umkehrspiel.

Frankfurt zeigte sich beeindruckt, wirkte unbeholfen, ratlos. Und musste so den engagierten Gästen weitgehend die Szenerie mit Chancen für Justin Pehl (9./31.) und Kim Schwager (29.) überlassen. Selbst eine exzellente 18-Meter-Freistoßsituation und der anschließende erste Eckball bedeuteten keine Gefahr für die FSV-Defensive (41.).

Diese erschreckende Harmlosigkeit muss selbst die zunehmend selbstbewusster werdenden Bernauer überrascht haben. Sie gingen kurz nach dem Seitenwechsel auch fast folgerichtig in Führung, allerdings durch einen sehr strittigen Foulstrafstoß. Kapitän Erik Huwe hatte beim Abwehrversuch Ball und Gegner getroffen. Jonas Belke aus dem Raum Cottbus zeigte auf den Punkt, und der „gefoulte“ Georg Machut verwandelte sicher (48.). Angemerkt sei: Der Unparteiische hatte als Endlos-Diskutierer und mit seiner gelben Karten-Wahl nicht seinen besten Tag – auch nicht der FCF. Wenn das ein Elfmeter war, dann war es der Sturz von Sandro Henning nach Attacke von Thorben Schöffel auch (20.). Das Attribut „Heim-Schiedsrichter“ wird Belke hier nicht zuerkannt.

Dennoch kamen die Hausherren nun etwas besser zum Zuge, weil mehr Torgefahr über die Außen kam. Der gerade für den mit Virusinfekt geschwächten Robin Grothe eingewechselte Bill Seiring schlug einen Eckball von rechts. Artur Aniol stand goldrichtig und köpfte ein – sein zwölftes Saisontor (57.). Einen Kopfball setzte Henning nach Flanke von John Lukas Sauer knapp daneben (65.). Ein sehenswerter Volley-Schuss von Machut ging drüber (85.). In der Nachspielzeit hätte der schnelle Seiring nach weitem Abschlag von Damian Schobert doch noch den Sack zubinden können, doch er scheiterte am eingewechselten Tassilo Mahnke.

Wie der 1. FCF ließen auch andere Spitzenvereine Federn. Ein Trost ist das nicht, findet auch Axel Geisler. „Wir dürfen trotz Schiedsrichter-Schelte nicht den Fehler machen, von der eigenen Gesamtleistung ablenken zu wollen“, so der Sportliche Leiter. „Die erste Halbzeit waren wir nicht präsent, fehlende Cleverness und Egoismus brachten uns um den noch möglichen Sieg. Wir sind auf den zweiten Platz vorgerückt, haben den Rückstand auf Einheit Bernau auf vier Punkte verkürzt, aber Zufriedenheit darf nicht aufkommen.“