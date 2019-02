Elfmeter bringt ersten Heimsieg

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat sich in der Fußball-Brandenburgliga gegen Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf mit seinem ersten Heimsieg auf einen Nichtabstiegsrang verbessert. Tony Wernicke war mit einem verwandelten Foulelfmeter der Torschütze zum 1:0 (1:0).

Beim Gastgeber spielten die in der Winterpause gekommenen Christian Siemund und Maciej Ossowski von Anbeginn. Während der Pole die rechte Außenbahn beackerte, zog Siemund zusammen mit Christoph Nickel im defensiven Mittelfeld die Fäden. Aufgrund des wenigen Trainings mit der Mannschaft waren von Siemund Offensivakzente weniger zu erwarten. Auf dem holprigen leicht angefrorenen Rasen waren es eher die Gäste, die zunächst das Tor in Bedrängnis brachten. So setzte sich auf halblinks Silvan Küter durch, FCE-Torwart Martin Stemmler parierte per Fuß (7.). Nach einer Viertelstunde ließ Küter zwar Manndecker David Steinbeiß stehen, doch war der Einschusswinkel etwas zu spitz und er schoss leicht über das Tor.

Der FCE hingegen hatte in der Anfangsphase vor allem durch Stürmer Carsten Hilgers gegengehalten. In der zwölften Minute scheiterte er mit einem fulminanten Schuss an Torwart Florian Rudolph, in der 25. Minute hatte er aus 20 Metern mit einem Treffer ans Quergestänge Pech. Insgesamt konnten die Petershagener ihre im Vorfeld vermutete spielerische Überlegenheit nicht zur Geltung bringen. „Wir waren auf eine spielstarke Mannschaft eingestellt. Doch während sie ihre Vorbereitungsspiele auf Kunstrasen absolvierte, haben wir seit 14 Tagen auf Naturrasen trainiert. Da waren andere Qualitäten gefragt. Die Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet, schnell umgeschaltet und vorn haben Hilgers und Mooh Djike die Bälle gut abgeschirmt. Den Elfer haben wir uns erarbeitet“, erklärt FCE-Trainer Andreas Schmidt.

Zur spielentscheidenden Situation war es nach gut einer halben Stunde gekommen, als Tony Wernicke einen Foulelfmeter verwandelte. Wernicke hatte sich im Mittelfeld energisch gegen mehrere Gäste-Spieler durchgesetzt und den Ball zum in den Strafraum startenden Georges Florent Mooh Djike gespielt. Der zog zwar zwischen zwei Verteidigern durch, ging jedoch nach einem Rempler von Maximilian Traue zu Boden. Torwart Rudolph ahnte zwar die Ecke, konnte jedoch gegen den strammen Schuss nichts ausrichten.

Während der Schriftsteller Mikael Wagg aus London, der derzeit die Fußball-Plätze aller 14 Mannschaften der letzten DDR-Oberliga-Saison für ein Buch abgrast, diesen Elfer nicht gegeben hätte wegen der nach seiner Ansicht nicht intensiv geführten Bewegung gegen Mooh Djike, waren sich sowohl der Eisenhüttenstädter Trainer Schmidt als auch Gäste-Trainer-Roman Sedlak einig über die Berechtigung dieses Elfers.

Hingegen monierte Sedlak insgesamt die Einsatzbereitschaft seiner Spieler. „Die Mannschaft hat gewonnen, die den größten Willen an den Tag gelegt hat. Wir haben in den Zweikämpfen zu wenig stattgefunden. Eine gute Torszene nach der Pause ist zu wenig, als Feiler nach einem klugen Spielzug über rechts den Konter nicht verwertete.“ Das war in der 69. Minute, als wieder einmal Küter außen durchgelaufen war, aber Feiler so lange zögerte, dass Stemmler noch eingreifen konnte.

Nach dem Rückstand waren die Gäste vergeblich gegen nun sehr tief stehende Gastgeber angerannt. Doch die nun aufopferungsvoll verteidigenden Eisenhüttenstädter waren auch mit dem holprigen Geläuf im Bunde, das kaum ein genaues Kombinationsspiel der spielerisch die etwas feinere Klinge schlagenden Gäste zuließ. Zweimal retteten die Gastgeber durch Wernicke (58.) und Lukas Szywala (86.) für den bereits geschlagenen Torwart auf der Linie.

„In der zweiten Hälfte war der Gegner präsenter, er hat sich vor allem die zweiten Bälle erarbeitet. Da hat uns der Gegner zeitig unter Druck gesetzt. Als die Gäste in den letzten zehn Minuten mit drei und dann gar mit vier Spitzen spielten, hat die Mannschaft mit Glück den Vorsprung verteidigt“, urteilt FCE-Trainer Schmidt.