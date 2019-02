Erst Hanteln stemmen, dann feiern

Hochgestreckte Hantel: Der Angermünder Julien Tech-Kruse hat die Last oben. Nach dem Wechsel von der Gruppe Kinder B in A hatte er neben dem Reißen auch das Stoßen zu absolvieren. © Foto: Stefan Csevi

Jürgen Meier und Roland Taubert

Angermünde Seit nunmehr 50 Jahren besteht die Abteilung Gewichtheben der TSG Angermünde. Ein halbes Jahrhundert kämpften zahlreiche Mitglieder bei vielen Wettkämpfen um Medaillen. So auch bei der 23. Auflage des Lothar-Treder-Pokalturniers.

Aus sechs Vereinen des Landes Brandenburg kämpften 50 Gewichtheber der Jahrgänge 2002 bis 2008 in der Einzel- und Mannschaftswertung. Fünf Mannschaften kämpften um den Wanderpokal der TSG, der in diesem Jahr mit 943,75 Punkten zum AC Potsdam ging. Es folgten der USC Viadrina (903,4), der TSV Blau-Weiß Schwedt (694,91), die TSG Angermünde (674,98) und der ASK Frankfurt (668,6).

■TSG Angermünde

Aus Angermünder Sicht hoben Tino Jahnke, Collin Peters, Benedikt Drafz, Julien Tech-Kruse und Sven Brüssow. Nach der Eröffnung durch den Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer und der Vorstellung der Sportler der ersten Veranstaltung begannen die Hebungen in der Gruppe der Kinder A (JG 2008/2007). Erster für Angermünde war hier Sven Brüssow. Sven bestritt seinen erst zweiten Wettkampf mit sechs gültigen Versuchen und erreichte Platz 10. Teamkamerad Julien Tech-Kruse wechselte mit Beginn des Jahres von der Gruppe der Kinder B in die A-Gruppe, was bedeutete, dass zur Teildisziplin Reißen das Stoßen dazu kam. In beiden Disziplinen erreichte er durch eine Leistungssteigerung und gute Ansätze in der Technik beim Stoßen Platz 8.

In der zweiten Gruppe der Schüler (JG 2005/06) hoben Collin Peters und Benedikt Drafz. Neueinsteiger Benedikt kämpfte beim Reißen mit anfänglicher Nervösität, die sich dann aber im Stoßen mit drei gültigen Versuchen legte und damit Platz 10 erreichte. Collin Peters zeigte trotz häufiger Krankheit mit 32 kg im Reißen und 34 kg im Stoßen einen guten Wettkampf, wofür es Platz 8 gab. Tino Jahnke hob in der letzten Veranstaltung der Schüler (JG 2004 und Jugend) und schaffte mit 56 kg im Reißen und 69 kg Im Stoßen Platz 4.

Nach Beendigung des Wettkampfs begann der gemütliche Teil. Viele ehemalige Mitglieder folgten der Einladung in die Gaststätte „Wolfs-Revier“ in Kerkow. So auch Marc Andre Fanke (EM-Silbermedaillengewinner 1991 und WM-Teilnehmer 1996 in Istanbul) sowie Thomas Hasse, Vierter bei den EM 1996 in Burgas (Bulgarien).

Die TSG Angermünde bedankt sich auf diesem Wege bei allen Sponsoren sowie Helfern, die bei den Vorbereitungen der Veranstaltung und den anschließenden Festlichkeiten unterstützten.

■TSV Blau-Weiß Schwedt

Der TSV Blau-Weiß Schwedt war mit überwiegend jungen Sportlern bei diesem Pokalturnier vertreten. So gehörten mit Zarah Wolf, Lennox Unger, Emil Taach und Niklas Kasiske (alle JG 2007) sowie Jannis Kasiske (JG 2008) fünf der acht Schwedter Vertreter noch zu den jüngsten Startern der Altersklasse Kinder A. Die beste Platzierung dieses Quintetts erreichte Lennox Unger, der am Ende den zweiten Platz belegte. Emil Taach verpasste mit Platz 4 knapp die Medaillenränge, Niklas Kasiske erkämpfte sich den sechsten Platz und sein Bruder Jannis wurde in der Wertung der Jungen Neunter.

Bei den Mädchen dieser Altersklasse erreichte Zarah Wolf den fünften Rang. Natürlich wechselten bei den Hebungen im Reißen und Stoßen Licht und Schatten. Emil Taach und Niklas Kasiske brachten beispielsweise alle sechs Hebungen in die Wertung. Das klappte bei den drei anderen TSV-Hebern nicht ganz so reibungslos, Zarah Wolf und Jannis Kasiske leisteten sich eine ungültige Hebung, bei Lennox Ungern blieb gleich dreimal die Hantel der „Sieger“ bei einem Versuch. Insgesamt wurde deutlich, dass im Techniktraining noch viel Fleiß investiert werden muss.

Michelle Schmock (2005) und Iwan Teterjatnik (2004) gingen für Schwedt bei den Schülern an den Start. Für Michelle war dieses Turnier der erste Wettkampf nach einer sehr langen Verletzungspause. Auch bei ihr lief nicht alles nach Plan. Sie kam auf Platz 5 ein. Mit einer viel größeren Wettkampferfahrung ging Iwan Teterjatnik ins Rennen. Er hatte sich fest vorgenommen, seine Altersklasse zu gewinnen und dieses Vorhaben realisierte er mit dem Tageshöchstwert aller Teilnehmer. Im Reißen gelangen ihm mit 77 kg eine neue persönliche Bestleistung, im Stoßen blieb Iwan mit 92 kg nur ein Kilo unter seinem bestehenden Bestwert.

Im Jugendbereich startete der TSV-Heber Ilja Taach, der allerdings gesundheitlich etwas angeschlagen war. Sein Handicap merkte man ihm bereits im Reißen an. Hier konnte er nur die Anfangslast von 78 kg in die Wertung bringen. Da er auf jeden Fall eine Zweikampfleistung erbringen wollte, wählte er im Stoßen als Anfangslast die 103 kg. Damit sicherte er sich den zweiten Platz, danach beendete er den Wettkampf.