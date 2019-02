72 000 Euro Bußgeld mehr

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt hat ihre Einnahmen aus Bußgeldern wegen Falschparkens und Tempoüberschreitung deutlich gesteigert. 2018 wurden 316 000 Euro eingenommen, 72 000 Euro mehr als 2017. Derweil will die Stadt neue Blitzertechnik anschaffen.

Raser und Falschparker füllen die Stadtkasse – im vergangenen Jahr besonders. Im Planansatz rechnet die Kämmerei im Schnitt mit Einnahmen aus Bußgeldern in Höhe von 270 000 Euro. Auch in diesem Jahr gilt diese Summe als Orientierungsgröße. Im vergangenen Jahr wurde aber der Planansatz deutlich überschritten. Bußgeldeinnahmen in Höhe von 316 000 Euro wegen Verstoßes gegen den sogenannten ruhenden Verkehr (Falschparker) und fließenden Verkehr (Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit) wurden verbucht. Wobei sich in der Summe auch noch Forderungen aus dem Jahr 2017 befinden, die erst 2018 kassenwirksam geworden sind.

So wurden im vergangenen Jahr 6840 Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung eingeleitet, rund 1600 mehr als 2017. Festgestellt wird dies durch das Blitzerauto der Stadt. Das hat knapp 170 000 Euro in die Stadtkasse gespült. Knöllchen wurden 9210 verteilt, 1800 mehr als 2017. Die Einnahmen dort belaufen sich auf 146 000 Euro, ebenfalls inklusive Forderungen aus dem Jahr 2017.

Und vor allem bei der Geschwindigkeitsüberwachung könnten die Einnahmen womöglich noch steigen in den kommenden Jahren. Zumindest gibt es Überlegungen neue Blitzertechnik anzuschaffen. „Wir beabsichtigen die Beschaffung eines neuen Messfahrzeuges nebst neuer Messtechnik“, sagt Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice in der Stadtverwaltung. Es gebe verschiedene Anlagen mit verschiedenen Messtechniken wie zum Beispiel Laser und Radar. „Derzeit wird geprüft, welche Technik bei den örtlichen Gegebenheiten am besten geeignet ist. Wie jede Technik entwickelt sich auch diese weiter“, erklärt die Fachbereichsleiterin und fügt hinzu. „Neuere Messgeräte vereinfachen die Messverfahren und erhöhen die Qualität sowie die Anzahl der verwertbaren Bilder.“

Die Maßnahme dürfte allerdings nicht ganz billig werden. Zumindest ist im Haushalt für die Finanzplanung der kommenden Jahre für das nächste Jahr die Summer von 165 000 Euro für die Anschaffung eines neuen Messfahrzeuges angegeben.

Neue Messschwerpunkte wurden im vergangenen Jahr in Eisenhüttenstadt nicht neuaufgenommen. Wo das Blitzerauto steht, erklärt Martina Harz so: „Erfreulicherweise mussten in 2018 keine neuen Schwerpunkte hinzugefügt werden.

Geschwindigkeitsüberwachungen werden im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt. Besonderes Augenmerk legen wir auf besonders schutzbedürftige Einrichtungen– Schulen inklusive Schulweg, Kitas, Krankenhaus, Ärztehäuser, Alten- und Pflegeheime.“ Auch durch Baustellen verursachte und somit höher frequentierte Umleitungsstrecken im Stadtgebiet werden verstärkt kontrolliert.

Immer wieder wird betont, dass die Überwachung der Geschwindigkeit nicht dazu dient, die öffentlichen Kassen zu füllen, sondern einen erzieherischen Effekt hat, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Tatsächlich stehen den Einnahmen vor allem erhebliche Personalkosten für Eisenhüttenstadt gegenüber. „In der Verkehrsüberwachung sind insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst tätig – teilzeitbeschäftigt–, wobei das Überwachungsfahrzeug jeweils von einer Person bedient wird“, erklärt Martina Harz.