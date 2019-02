Zehnjähriger zu Hause von Einbrechern aufgeschreckt

Heike Weißapfel

Hennigsdorf (MOZ) Ein Einbruchsversuch ist am Sonnabendnachmittag in der Hennigsdorfer Seilerstraße gescheitert. Ein 51-jähriger Anrufer alarmierte die Polizei, weil sein zehnjähriger Sohn ihn angerufen hatte. Der Vater erklärte den Beamten, dass sich das Kind gerade alleine in der Reihenhauswohnung aufhalte und verdächtige Geräusche aus Richtung der Hauseingangstür wahrgenommen habe. Der Junge flüchtete ins Obergeschoss. Die Polizei fand keine verdächtigen Personen mehr vor Ort. Frische Hebelspuren an der Hauseingangstür untermauerten aber die Aussage des Jungen, sodass eine Anzeige wegen eines versuchten Wohnungseinbruches aufgenommen wurde. Wahrscheinlich bemerkten die Täter, dass sich in der Wohnung noch eine Person befand und ließen daher von ihrem Vorhaben ab, so die Polizei. Die Kripo ermittelt.