Bernau (MOZ) Bernau. Was kann geschehen, wenn – wie vor wenigen Tagen tatsächlich vermeldet – eine Fabrik von Ferrero die Produktion unterbricht? Das stellte sich Alicia vor. Sie war eine von acht Oberstufenschülern des Praetorius-Gymnasiums, die am Freitag eigene Texte beim Poetry Slam in der Aula ihrer Schule vortrug – vor über 100 Mitschülern.

Was droht also, wenn die tägliche Portion Nutella auf deutschen Frühstückstischen fehlt? Nun, die Bahnmitarbeiter sind die ersten, die zu Hause bleiben. Das ist klar! Schlecht gelaunte, unterzuckerte Politiker heben den Steuersatz auf 80 Prozent des Bruttoeinkommens. Das bringt die Leute, sowieso angeschlagen durch den Entzug von Schokocreme, auf die Barrikaden. Proteste, Generalstreik, bürgerkriegsähnliche Zustände. – „Rettet Nutella!“, ruft Alicia vorbeugend. Im Publikum verteilt saßen einige mit Wertungstafeln ausgestattete Schülerjurys. Sie schickten Alicia mit 26 von 30 Punkten ins Finale.

Daniel erhielt für sein kleines Drama des Prokrastinierens – „Was du heute kannst verschieben, das lass ruhig auch morgen liegen“ – sogar 30 Punkte. Maxim glänzte mit schonungslosen Betrachtungen zu den Abseitigkeiten des Schulalltags. „Schule ist der Ort, wo man lernt, dass das Bildungssystem Rotz ist und man über die Jahre die Hemmungen verliert, mit Jogginghosen hinzugehen.“ Dem Publikum gefielen diese nüchternen Erkenntnisse sehr. Manche von Maxims Fans wären vielleicht sogar bereit, den Wortlaut seiner Texte mit aus der Buchstabensuppe gefischten Nudeln nachzulegen – angenommen, es wäre kein Stift zur Hand. Diese Krücke für den Ausdruck großer Begeisterung hatte den Zuschauern der Moderator und Slampoet Lucas Schemenz an die Hand gegeben.

Der Berliner Slamer mit eigener Show in Borgsdorf gab selbst einige Betrachtungen zum Besten, die das Ansehen von Lauchs – gemeint sind sehr schlanke, teils hohlbrüstige Persönlichkeiten – heben sollen. Er rief auch zur Selbsthilfe des teils despektierlich behandelten Personenkreises auf: „Läuche aller Länder vereinigt euch!“

Einige lebensweisen, gefühlvollen, politischen Texte flogen in der Vorrunde raus, so kam erst der Eindruck aufkam, nur die lustigen Stücke würden von den Zuschauern nominiert. Der Eindruck wurde in der Endrunde konterkariert, in der die Finalisten sehr persönliche, sehr emotionale, mutige Stücke vortrugen. Mit Daniel und Maxim hatte der Abend, mitorganisiert vom Verein „Freidenker Barnim“, zwei Gewinner, die sich nun die „Tönerne Leseratte“ teilen dürfen. Musikalisch rundete die Schulband „Five Needles in the Haystack“ den Abend ab. Der nächste Bernauer Slam soll schon im März im Klub am Steintor steigen.