Braufreunde suchen Zeugen der Keller-Historie

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Einige Erinnerungsstücke haben sie schon zusammengetragen; damit aus Bierkrügen, Fotos und Urkunden eine kleine Ausstellung werden kann, sind die Braufreunde allerdings auf Hilfe angewiesen. „Wir suchen auch Geschichten, die sich hier zu DDR-Zeiten ereignet haben. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, als hier für die Defa gedreht wurde“, sagt Bernd Norkeweit.

Am 29. September 1969 übernahmen Marion und Erhard Römer den Rathauskeller, der heute das Brauereimuseum beherbergt. Zum 50. Jubiläum, so die Idee der Braufreunde, soll die Geschichte dieses Ortes erzählt werden. „Nach dem Krieg war hier alles zugeschüttet. Als fest stand, dass das Alte Rathaus nicht abgerissen wird, haben Handwerker den Keller ehrenamtlich so vorbereitet, dass er 1969 als HO-Gaststätte an die Jugendbrigade übergeben werden konnte“, erzählt Norkeweit. Es soll auch eine Tafel geben, auf der die Namen der Handwerker verewigt sind. Römers hatten sie nicht; aus deren Fundus stammen zum Beispiel die erste Speisekarte des Rathauskellers und zahlreiche Fotos. „Ihr Modell des Alten Rathauses und die alte Glocke vom Stammtisch kommen wahrscheinlich auch in die Ausstellung“, ergänzt Norkeweit.

Wie die Erinnerungsstücke sich zu einer Ausstellung fügen, ob in Vitrinen, stehe noch nicht fest, so die Braufreunde. Am vergangenen Donnerstag sei gerade erst die Idee geboren worden, das Jubiläum auf diese Art zu würdigen.

Wer die Handwerker-Tafel oder andere Stücke aus dem Rathauskeller sein Eigen nennt, kann sie zu den Öffnungszeiten oder zum Stammtisch am 4. April im Brauereikeller vorbeibringen. „Nach der Ausstellung“, sagt Norkeweit, „gehen sie auf Wunsch wieder an den Eigentümer zurück.“