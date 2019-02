Nachwuchs mit Chancen

Fürstenwalde (MOZ) Parteitag der Grünen in Fürstenwalde. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, tritt auf und die Bundesvorsitzende der Partei Annalena Baerbock. Beide waren einmal Landesvorsitzende der Grünen. Der aktuelle Spitzenkandidat Benjamin Raschke war Landeschef, sein Nachfolger Clemens Rostock wird mit Platz sechs der Landesliste in den nächsten Landtag einziehen.

Alle vier sind noch keine 40 Jahre alt. Bei den Grünen in Brandenburg bekommt man nämlich früh Verantwortung übertragen, kann sich ausprobieren und hat Aufstiegschancen. Das war zum Teil aus der Not geboren, da Mitte des letzten Jahrzehnts sich rund ein Dutzend Landeschefs in der außerparlamentarischen Opposition verschlissen hatten und nur die Jungen blieben. Der Mut zur Jugend hat sich bei den Grünen ausgezahlt, wo SPD und CDU ihren Nachwuchs so lange auf Abstand halten, bis er der Politik den Rücken kehrt – was Scharen ehemaliger brandenburgischer Juso- und JU-Vorsitzender belegen.