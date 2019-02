Baumpatenschaften und Haus für Vereine

Martin Stralau

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wie soll Fredersdorf-Vogelsdorf im Jahr 2035 aussehen? Zu dieser Frage wollte Bürgermeister Thomas Krieger am Freitagabend mit Einwohnern ins Gespräch kommen. Das Interesse war groß, mehr als 100 Bürger waren der Einladung in die Sporthalle Tieckstraße gefolgt.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Stadtplaner Stefan Bolck, der für Altlandsberg ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept erstellt hatte. In einem solchen Konzept werden langfristige Entwicklungsziele und Handlungsstrategien definiert – von der Kita- und Schulplanung über die gewünschte Bevölkerungsentwicklung bis hin zur umweltpolitischen Frage, wie grün die Gemeinde sein soll. „Wir probieren hier heute ein neues Format, wollen mit Ihnen darüber diskutieren, wie sich der Ort in 20 bis 25 Jahren entwickelt haben soll“, erklärte Krieger. „Es soll der Auftakt für eine längerfristige Arbeit sein, aus der ein Ortsentwicklungskonzept hervorgehen könnte“, sagte er. Was dieses bewirken könne, erklärte Stefan Bolck. „Es geht nicht darum, das Fahrrad Fredersdorf-Vogelsdorf neu zu erfinden. Im Vergleich zu anderen Gemeinden gibt es hier schon viele Planungen und Konzepte, auf die man zurückgreifen kann. Mit einem Ortsentwicklungskonzept kann man die Dinge, die nebeneinander entwickelt wurden, zusammenführen.“

Zum Einstieg gab Krieger einen Überblick, wo die Gemeinde aktuell steht. Er schlug einen Bogen von Spielplätzen, Geh- und Radwegen über Verkehrsanbindung, Wirtschaft und Gewerbe, Breitbandausbau, Schulplanung und Bevölkerungsentwicklung. Momentan habe die Gemeinde 14 000 Einwohner, sagte Krieger. Wo er denn Potenzialflächen für eine Außen- statt Innenverdichtung des Ortes sehe, fragte ihn ein Bürger. Zunächst gehe es darum, die noch vorhandenen Lücken in der Gemeinde zu füllen, die im aktuell gültigen Flächennutzungsplan von 2001 als Bauplätze vorgesehen seien, sagte der Bürgermeister. „Dann wären wir bei etwa 15 500 Einwohnern.“ Prognosen mit Flächenerweiterungen sehen Potenzial für bis zu 16 200 Einwohner, erklärte er. Ziel sei es, dass die Gemeindevertreter einen neuen Flächennutzungsplan verabschieden. Das Ortsentwicklungskonzept könne als Vorarbeit dazu dienen. Ob es gewollt ist, müssten ebenfalls die Gemeindevertreter entscheiden. Dazu sollen die Themen und Vorschläge der Sitzung systematisch aufbereitet werden, kündigte er an.

Hinweise gab es reichlich. Aus Reihen des Heimatvereins wurde der Wunsch geäußert, im Gutshof die Begegnungsstätte, den Jugendclub und die Bibliothek unterzubringen. Ein Gewerbetreibender merkte an, dass im Ort ein Haus fehle, in dem sich Vereine treffen könnten. Einig war sich das Publikum, den grünen Charakter des Ortes erhalten zu wollen. Ein Zuhörer regte Baumpatenschaften auf Privatgrundstücken an, um das Defizit aufzufangen, das die Gemeinde bei der Nachpflanzung gefällter Straßenbäume hat.