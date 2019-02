Dank und Plädoyer fürs Miteinander

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Er habe sich mehr Teilnehmer gewünscht, sagte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder mit Blick auf etliche unbesetzte Stühle im Kleinen Saal des Kreiskulturhauses. Stadtbrandmeister Candy Schmiedecke begrüßte am Sonnabendabend rund 60 Gäste zum Kameradschaftsabend der Seelower Feuerwehr. Darunter Partner aus dem MC Seelow und vom Ortsverband des THW.

Mit Bezug auf die „Querelen“ in der Stadtfeuerwehr mahnte der Bürgermeister zum „Mit- und nicht Gegeneinander“. Er kündigte rund 80 000 Euro Investitionen der Stadt in die Wehr in diesem Jahr an, damit der Instandhaltungs-Rückstau, den Schröder auf rund 370 000 Euro bezifferte, abgebaut werde. So ist für die Schwerpunktfeuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug geordert.

Im vorigen Jahr sind Seelows Feuerwehrleute zu 120 Einsätzen ausgerückt. Das sei deutlich mehr als im Durchschnitt der Vorjahre, der bei 80 bis 90 Einsätzen lag, sagte der Stadtbrandmeister in seinem Bericht. 59 Mal waren Brände zu löschen, davon 22 Wald- und Flächenbrände. Seine Leute hätten unter extremen Bedingungen gekämpft, betonte Candy Schmiedecke.

20 Mal wurde die Seelower Wehr für Türöffnungen und als Tragehilfe gerufen, 12 mal musste sie auf Straßen ausgelaufene Kraftstoffe oder Öl binden. Beifall seiner Mitstreiter erntete der Wehrführer, als er sich dagegen verwahrte, dass Feuerwehrleute von eigentlich dafür verantwortlichen Behörden zum Straße fegen nach Unfällen gerufen würden. Dafür habe kein Arbeitgeber Verständnis.

Neben den Beförderungen und Ehrungen wurde an dem Abend vielfach „danke“ gesagt: Der Stadtbrandmeister würdigte jene Männer und Frauen seiner Wehr, die sich im Vorjahr erfolgreich weitergebildet haben. Schmiedeckes Dank an die Ausbilder der Jugendfeuerwehr untermauerte Jugendwart Chris Damke, als er sagte: Ohne Sophie Seidel und Lukas Schneider gehe es in der Ausbildung nicht.

Der scheidende Kreis-Jugendfeuerwehrwart Janko Poplien dankte den Seelower Feuerwehrleuten für ihre Hilfe und großartige Leistung als Ausrichter der Landesmeisterschaften im Jugend-Feuerwehrsport im vorigen Jahr.