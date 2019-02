Die Route für den Oderbus steht

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Die neue Oderbuslinie 879 führt weiter als ursprünglich geplant nun auch über Neulewin, Altlewin und Altwriezen. Das beschlossen die Initiatoren des Projekts – die Tourismus GmbH Bad Freienwalde und das Theater am Rand in Zollbrücke, mit Vertretern betroffener Gemeinden, des Landkreises und der Barnimer Busgesellschaft.

Von Ostern bis Oktober fährt der Oderbus an Wochenenden und Feiertagen wichtige touristische Orte zwischen Bad Freienwalde und Wriezen an. Finanziert werden soll das Projekt von der Tourismus GmbH Bad Freienwalde, dem Theater am Rand, den Städten Bad Freienwalde und Wriezen sowie den Gemeinden Oderaue und Neulewin. Die Stadtverordneten von Bad Freienwalde und Wriezen und die Gemeindevertretungen von Oderaue und Neulewin werden in den nächsten Wochen über ihre finanzielle Beteiligung abstimmen. Es gebe aber viele optimistische Zeichen, sind die Initiatoren überzeugt, auch wenn in der vergangenen Woche die Gemeindevertreter von Oderaue die entsprechende Bezuschussung in Höhe von 2500 Euro vertagt hatten, weil sie unter anderem noch Informationsbedarf sahen. Allerdings hatten die Stadtverordneten von Bad Freienwalde Ende Januar einstimmig eine positive Willensbekundung abgegeben.

Bei dem Treffen der Initiatorengruppe konnten kritische Fragen zum Projekt, die in der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Oderaue gestellt wurden, ausgeräumt werden. Fragen etwa nach der Route, dem Marketingkonzept und der Finanzierung. Die Initiatoren erläuterten ihr Marketingkonzept, in das viele regionale Partner einbezogen werden.

Und es wurde klargestellt, was offenbar nicht klar war: Neben den kommunalen Geldgebern beteiligt sich auch das Theater am Rand an der Finanzierung des Oderbusses. Ziel aller Beteiligten ist es, eine Buslinie zu schaffen, die für die nächsten Jahre Bestand hat und perspektivisch Schritt für Schritt erweitert wird. „Der Bus kann viele Touristen ins Bruch holen“, sagt Regisseur Christian Schmidt vom Theater am Rand, „aber auch für viele Einheimische ist er enorm wichtig.“

Das sah die Chefin der Bad Freienwalder Tourismus GmbH von Anfang an auch an den Reaktionen aus der Region. Wie sie mehrfach gegenüber dieser Zeitung berichtete, hätten viele Bürger telefonisch gleich nach Bekanntwerden des Projektes nachgefragt, wann die Linie ihre Fahrt aufnehmen würde. Auch die mitreisenden Bürger bei der Probefahrt vor zwei Wochen zeigten sich sehr glücklich darüber, endlich auch ohne Auto ins Oderbruch zu gelangen, um kulinarische oder kulturelle Ziele anzusteuern.