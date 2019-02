Gemeinsam getanzte Gefühle

Buntes Spektakel: Sehr engagiert werden die Trommelrhythmen umgesetzt. Jeder der Tänzer in der Erlengrundhalle ist beim winterlichen Powwow ganz bei der Sache. Dem Publikum gefällt es, in die Traditionen der Indianerstämme aus dem Norden Amerikas einzutauchen und mitzumachen. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Altlandsberg (MOZ) Zu ihrem alljährlichen Winterpowwow haben sich Indianer, Hobbyindianisten und Hunderte Gäste am Sonnabend in der Altlandsberger Erlengrundhalle zusammengefunden. Bis in die Abendstunden wurde zum Klang der Trommeln dreier Bands getanzt.

Rhythmische Trommelschläge dröhnen bis durch die geschlossenen Türen. Vor denen stehen aber noch um 14 Uhr etliche Besucher. Aber die Erlengrundhalle ist voll. „500 Plätze haben wir zu vergeben“, sagt die Veranstalterin Petra Röder vom Organisationsteam. Sie habe mit diesem großen Andrang und Interesse nicht gerechnet, erklärt sie. Aber der Ankündigungsbeitrag in der Märkischen Oderzeitung habe dazu beigetragen, dass sie nun förmlich überrannt würden. Und so sind die Organisatoren und ihre Helfer am Sonnabend stark damit beschäftigt, die Besucherströme zu lenken. Wenn eine Gruppe das Treiben in der Halle verlässt, kann eine andere eintreten. „Das tut uns sehr leid“, sagt Petra Röder und „wir entschuldigen uns bei allen für diese Wartezeiten.“

Die prachtvoll gekleideten Indianer, fast alles gestandene Leute, die sich diesem Hobby verschrieben haben, kommen aus aller Welt. Anastasia Kostenko aus Moskau und Jürgen Rösinger aus Baden-Württemberg. Die beiden sind traditionelle Tänzer der nordamerikanischen Indianerkultur. Ihre Kleidung haben sie sich selbst genäht, „mit persönlicher Note“, wie Rösinger erklärt. Ein Jahr lang habe es gedauert, bis hunderte Elchzähne (natürlich aus Kunststoff) am Kostüm der „Cheyenne“-Frau von Gabriele Wedell aus Dresden aufgenäht waren. Seit bereits 30 Jahren ist sie dabei und freut sich auf jedes Treffen.

Die rund 50 gastgebenden Teilnehmer des Winterpowwow sind mit Herz und Seele dabei. Es sind auch in Deutschland lebende Indianer darunter oder Freunde und Unterstützer. Und sie sind mit Kindern und Kindeskindern nach Altlandsberg gekommen. Sie alle reihen sich ein in den Kreis, der mit immer wieder neuen Tanzschritten die Halle durchmisst und in jeder Runde machen mehr Leute aus dem Publikum mit. Drei traditionelle Bands wechseln sich ab, die typischen Klänge hervorzuzaubern.

Schon immer haben Indianer ihre Gefühle und Traditionen mit dem gemeinsamen Tanz ausgedrückt, da geht es um Dankbarkeit, um den Gedanken des friedlichen Miteinanders, um Erfolge und auch um Trauer oder Wut – die ganze Gefühls- und Lebensbreite der Stämme und ihrer Angehörigen. Und nicht zuletzt geht es an diesem Tag auch um einen Wettbewerb, weshalb alle Tänzer Nummern tragen. „Zum Abschluss wird es kleine Preise und Anerkennungen geben“, sagt Petra Röder.

Während in Amerika sich seit genau 100 Jahren die Indianer zu ihrem Powwow treffen, gibt es diese Tradition auch in Deutschland inzwischen seit 30 Jahren.

Das Studium des Lebens der Indianer hat in den neuen Bundesländern schon eine längere Tradition. Zahlreiche Interessengruppen und Vereine hatte es schon vor der Wende gegeben. „Wir haben uns bereits vor den Indianerfilmen mit Gojko Mitic nach den Romanen von Liselotte Welskopf-Henrich für die Ureinwohner von Amerika und ihr Leben interessiert“, erinnert sich Petra Röder. Es sei zu DDR-Zeiten mangels Informationen und Material allerdings gar nicht so einfach gewesen, die traditionelle Kleidung zu nähen und Gebrauchsgegenstände der Indianer herzustellen, erinnert sich die Hellersdorferin, die diese Veranstaltungen seit 1989 organisiert.

„Wir wollten zuerst mit unserem diesjährigen Powwow nach Berlin, aber da war keine Halle zu bekommen, schon gar nicht für unsere Ansprüche“, sagt sie. In der Stadt Altlandsberg und bei den Zuständigen hingegen seien sie jedoch sehr gut aufgenommen worden und hätten viel Unterstützung erhalten.

„Das freut uns, denn die Eintrittsgelder, alle Erlöse aus diesem Tag, aus den Spenden und Sammlungen, kommen unseren Paten zugute“, sagt Petra Röder. „Wir sammeln unterm Dach der Lakota Horsemanship-Organisation, die wir zugleich bekannter machen wollen, Geld für die Kinder in der Pine Ridge Reservation“, erklärt sie das zusätzliche soziale Engagement.