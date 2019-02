Frankfurter Frauenwoche

MOZ

Frankfurt (MOZ) Vom 28. Februar bis 14. März findet die Veranstaltungsreihe „Brandenburgische Frauenwoche“ statt. In Workshops, bei Podiumsdiskussionen, geführten Touren und Vorträgen können sich Frankfurter über die Beteiligung und Sichtbarkeit von Frauen in Gesellschaft und Politik machen.

Den Auftakt bildet eine kostenfreie Stadtführung zu „FrauenOrten“ in Frankfurt. Am Donnerstag um 16 Uhr erfahren Besucher an mehreren Stationen Wissenswertes über die Lebensgeschichten von Frauen, die sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten durch herausragendes Engagement für die Stadt ausgezeichnet haben. Treffpunkt ist das Hauptgebäude der Europa-Universität Viadrina, Seiteneingang Logenstraße. Es wird gebeten, sich per E-Mail an gleichstellung@europa-uni.de anzumelden.

Um das Thema „Frauen in der Kommunalpolitik“ dreht sich die Hauptveranstaltung am 7. März. Ab 16 Uhr laden Oberbürgermeister René Wilke und Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal zu einer Podiumsdiskussion mit der Landesgleichstellungsbeauftragten Monika von der Lippe und Frauen aus der Kommunalpolitik ein. Veranstaltungsort ist der Senatssaal im Hauptgebäude der Europa-Universität Viadrina in der Großen Scharrnstraße 59.

Das Kleist-Museum lädt am 6. März um 16 Uhr zu einer besonderen Führung durch die Ausstellung „Caroline, Ulrike, Wilhelmine…Frauenschicksale um 1800“ ein. Hier werden die Lebenswege von Frauen im Umfeld Heinrich von Kleists näher beleuchtet. Der Eintritt ist frei.

Am gleichen Tag dreht sich alles um die „Wechseljahre“ im Konferenzraum des Klinikums in der Müllroser Chaussee 7, um 17 Uhr. Den kostenfreien Vortrag hält die Chefärztin Christiane Richter-Ehrenstein.

Auch bietet die Volkshochschule ab 18 Uhr im Rahmen der Reihe „Die Frau im Wandel der Zeiten“ einen Workshop zur Entwicklung der persönlichen Stärken an. Anmeldungen per E-Mail an buero@vhs-frankfurt-oder.de. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Das ganze Programm der Frauenwoche im Internet unter: https://bit.ly/2Ssyrng.