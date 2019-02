Männer dominieren Wahlliste der CDU

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Bernau. „Unsere Heimat Barnim – bürgernah gestalten“ – unter diesem Motto ziehen Barnims Christdemokraten in den Wahlkampf um Kreistagsmandate. Auf einer Kreismitgliederversammlung am Sonnabend in Bernau nominierten sie insgesamt 67 Kandidaten für die neun Wahlkreise. Lediglich zwölf Plätze auf den Listen gingen an Bewerberinnen. Nur in drei Wahlkreisen wird die Spitzenposition auf der Liste von Frauen eingenommen. Im Wahlkreis 2 (Eberswalde) führt Daniela Salzmann die CDU-Kandidaten an, im Wahlkreis 4 (Bernau) Irina Feldmann und im Wahlkreis 5 (Ahrensfelde, Werneuchen) Beate Hübner.

Die Vorschläge fast aller Ortsverbände wurden von der Kreismitgliederversammlung bestätigt. Lediglich der Listenvorschlag aus Panketal ist in letzter Minute geändert worden. Zunächst stand Reiner Jurk auf Listenplatz eins. Doch schon im Vorfeld der Wahl war klar, dass es dazu Gegenkandidaten geben würde. Jurk wird der Gruppe zugerechnet, die im vergangenen Spätherbst Sigrun Pilz als Fraktionsvorsitzende ablöste und letztlich mehrere Parteiaustritte zu verantworten hat. Der Ortsverein ist spätestens seitdem gespalten.

CDU-Kreisvorsitzender Danko Jur versuchte am Sonnabend, einen Eklat zu verhindern. In mehreren Gesprächsrunden mit der Ortsparteiführung unter Frank Enkelmann sowie allen CDU-Ortsverbandsvorsitzenden wurde die Vorschlagsliste „überarbeitet“. Karl-Heinz-Fittkau rückte auf Platz eins der Panketal-Liste, hatte mit Sibylle Barent aber dennoch eine Gegenkandidatin. „Es wäre ganz schön, wenn für Panketal auch eine Frau als Alternative antritt“, begründete die 47-jährige Juristin ihre Bewerbung. Dieser Satz reichte der Männerriege aus Panketal aus, um gleich zu kontern. Warum sie denn nicht vorher ihr Interesse bekundet habe, fragte beispielsweise Vize-Ortsverbandsvorsitzender Andreè Reschke und warf ihr giftig Inaktivität in der CDU vor. Viele im Saal reagierten mit Kopfschütteln auf die Redebeiträge aus Panketal, schienen genervt. Am Ende setzte sich Fittkau mit zehn Stimmen Vorsprung gegen Sibylle Barent durch. Auch mit ihrer Kandidatur für Listenplatz zwei gegen Bernd Köbke hatte die 47-Jährige keinen Erfolg.

In ihrem Wahlprogramm setzt die Kreispartei auf die Stärkung der einheimischen Wirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe inbegriffen, die Entwicklung der kreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft Wito als „wirksames Instrument für Wirtschaftsförderung und Marketing sowie die Unterstützung des Wassertourismus in der Region. Stark machen will sich die CDU dabei vor allem für den Erhalt und die durchgängige Schiffbarkeit des Finowkanals.

Die Partei fordert die Festschreibung des Fonds des Landkreises zur Stärkung der ländlichen Räume im nächsten Haushalt und dessen Erhöhung von jetzt zwei auf mindestens vier Millionen Euro jährlich. Zudem sollen die Fördermittel für Vorhaben an denkmalgeschützten Objekten von jetzt 250 000 Euro auf 500 000 Euro verdoppelt werden.

Breiten Raum nimmt im Wahlprogramm das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein. Forderungen der CDU sind unter anderem die zeitnahe Einführung des Zehn-Minuten-Taktes der S-Bahn zwischen Bernau und Berlin-Buch, eine Taktverdichtung beim Regionalexpress RE 3 auf 30 Minuten und ein RE3-Halt in Biesenthal sowie „eine moderne und den Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragende Tarifzoneneinteilung“. Die Tarifzone C müsse bis Klosterfelde und Eberswalde ausgeweitet werden, heißt es in dem Papier. Eine weitere Forderung ist die Ausrichtung des Busangebotes der Barnimer Busgesellschaft in den frühen, Morgen-, späten Abendstunden und an den Wochenenden auch am kleinteiligen Versorgungsbedarf in den dörflich geprägten Orts- und Stadtteilen. „Dafür können Rufbusse, Bürgerbusse oder Anrufsammeltaxen einen wichtigen Beitrag leisten.“

Als „erschütternd“ bezeichnen Barnims Christdemokraten die Situation bei den Radwegen im Landkreis. Sie setzen sich für straßenbegleitende Radwege zwischen Bernau-Lanke, Bernau-Biesenthal-Eberswalde, Klosterfelde-Zerpenschleuse, Wandlitz-Lanke-Biesenthal-Werneuchen, Wandlitz-Wensickendorf und Liebenwalde-Angermünde ein.