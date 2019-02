Im Strudel der Geschichte

Blick in die Ausstellung: An den Hörstationen auf dem Tapeziertisch kommen Zeitzeugen zu Wort. © Foto: Micha Winkler

Inga Dreyer

Bernau In einer Ecke, oben an der Wand, hängt ein Männergesicht mit dunklem Bart. Es sticht aus den Dokumenten, Zeittafeln und Fotografien der Ausstellung heraus. Und doch ist dieser Talisman ein kleiner, persönlicher Teil der Geschichte des Bauhausdenkmals Bernau. Diesen „Kri Kri“ übergab 1986 eine malinesische Delegation als Gastgeschenk ihrem Betreuer Joachim Kandulla.

Für die Ausstellung „Volksbedarf statt Luxusbedarf – Bernau und sein Bauhaus“ in der Galerie Bernau haben die Kuratorinnen Julia Herfurth und Natalie Obert unterschiedlichste Dokumente und Erinnerungsstücke zusammengetragen. Unter anderem machten sie über die mongolische Botschaft in Berlin einen Mongolen ausfindig, der in den 1980er-Jahren in Bernau studiert hat.

Die Erinnerungsstücke, Artefakte und Zeitdokumente haben die beiden in vier farblich voneinander getrennte Epochen unterteilt: die Gründung, die NS-Zeit, die DDR-Zeit und die Epoche seit der Wende. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der DDR. Es habe sich gezeigt, dass in dieser Hinsicht bei den Bernauern viel Diskussionsbedarf herrsche, sagt Natalie Obert, die aus dem Schwarzwald in Baden-Württemberg stammt, während ihre Kollegin Julia Herfurth in der ehemaligen DDR geboren ist. „Uns wurde bewusst, wie sehr die Geschichte nachwirkt und uns prägt“, erzählt Natalie Obert über ihre gemeinsamen Erfahrungen bei dem Projekt.

Joachim Kandulla ist einer der Zeitzeugen, den die Kuratorinnen interviewt haben. Auf einem langen, mit Fotos und Dokumenten tapezierten Tisch liegen MP3-Player bereit, auf denen man in seine und andere Erinnerungen hineinhören kann.

Auch die NS-Zeit der ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes wird in der Ausstellung beleuchtet. Dass an der Einrichtung Nazi-Größen verkehrten und die Schule als Kader-Schmiede diente, werde viel zu wenig thematisiert, betont Natalie Obert. 1933 hatten die NSDAP und die Deutsche Arbeitsfront (DAF) dort eine Bildungsstätte für ranghohe Vertreter ihrer Organisationen eingerichtet. Ab 1936 wurde das Gebäude als Ausbildungs- und Schulungsstätte von Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst der SS genutzt. In Bernau wurde der fingierte Angriff auf den Sender Gleiwitz geübt, der den Anlass auf den Überfall auf Polen und damit den den Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 bildete. Zu DDR-Zeiten diente das Ensemble wieder als Gewerkschaftshochschule, und seit 2001 gehört das es der Handwerkskammer Berlin.

Es sei wichtig gewesen, den Bezug zwischen Schule und Stadt herzustellen, sagt Natalie Obert: „Architekt Hannes Meyer hat sie selbst ,die Schule im Wald’ genannt. Vielleicht ist das auch ein bisschen so geblieben.“

Bernaus Bürgermeister André Stahl (Die Linke) erinnerte bei der Ausstellungseröffnung daran, dass in der Stadt in diesem Jahr neben dem 100-jährigen Bestehen des Bauhauses auch der 500. Geburtstag der Kirche St. Marien gefeiert wird. Und noch ein dritter Jahrestag steht an: Die Galerie Bernau wird 30. Zur neuen Ausstellung präsentieren sich deren Räume frisch renoviert – unter anderem mit neuem Fußboden und neuem Lichtsystem.

Der Titel „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ ist ein Zitat von Hannes Meyer (1889–1954), Walter Gropius’ Nachfolger als Bauhaus-Direktor. 1928 beauftragte ihn der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) zusammen mit Hans Wittwer (1894–1952), in Bernau eine Gewerkschaftsschule zu bauen. Das Bauhaus-Jubiläum begleitet die Galerie mit einem Programm aus Vorträgen und Workshops.

„Volksbedarf statt Luxusbedarf – Bernau und sein Bauhaus“, bis 5.4., Di–Fr 10–18 Uhr und Sa 10–16 Uhr, Galerie Bernau, Bürgermeisterstr. 4, Bernau, Tel. 03338 8068, www.galerie-bernau.de