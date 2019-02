Berlin (MOZ) Über lebenslanges Lernen in einer Wissensgesellschaft wird ja gern philosophiert. Gerade in Zeiten, wo auch die demografische Entwicklung für Fachkräftemangel sorgt. Gemeinhin vergessen werden in der Debatte dabei die, die im unteren Bereich der Arbeitswelt angesiedelt sind. Und da nicht herauskommen. Weil gilt: Wer seine Schulzeit schlecht genutzt hat, ist für den Rest des Lebens auf einfache, schlecht bezahlte Jobs festgelegt.

Insofern ist der Vorschlag der FDP, Menschen mit kleinem Einkommen ein sogenanntes Midlife-Bafög zu gewähren, ein interessanter Gedanke. Bisher werden ja vor allem die beruflich gefördert, die sowieso schon in guten Positionen und gut aufgestellten Unternehmen sind. Wer also als Arbeitnehmer in der Midlife-Crisis feststellt, dass er sich wegen fehlender Qualifikation in eine Sackgasse manövriert hat, eine Weiterbildung aber nicht bezahlen kann, bekäme so die Chance auf Veränderung, auf Aufstieg.

In einer Gesellschaft, der die einfache Arbeit zunehmend ausgeht, wo gleichzeitig aber die Digitalisierung immer mehr Bereiche des Lebens durchdringt, ist ein Midlife-Bafög für den Einzelnen genauso sinnvoll wie für das ganze Land. Und deshalb eine gute Idee.