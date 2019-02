Brandstiftung und Raub geklärt

MOZ

Strausberg (MOZ) Im Zusammenhang mit einer Brandstiftung in der Parkstraße wurde am Freitag ein 16-Jähriger festgenommen. Im Zuge der Vernehmungen räumte der Beschuldigte nicht nur die Brandstiftung ein, die Beamten konnten auch den Raub einer Handtasche aufklären, der sich am Donnerstag ereignete. Der 16-Jährige gab den Diebstahl zu und sagte auch, wo er die Tasche und deren Inhalt entsorgt hatte, nachdem er das Bargeld daraus an sich genommen hatte. Die Gegenstände konnten durch die Polizei sichergestellt werden.