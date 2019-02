Helau, Ahoi und Konfettiregen

In Dolgelin: Aus den Wikingern wurden im Laufe der Zeit christliche Seefahrer – so auch beim MGV-Fasching. © Foto: Johann Müller

In Lebus: Die Tanzparade, an der alle Tanzgruppen des LCC mitwirkten, war der Höhepunkt des Programms zum 50. Vereinsgeburtstag der Lebuser Carnevalisten. © Foto: Johann Müller

Fasching in Dolgelin: Auf Einladung des örtlichen Männergesangsvereins gingen die närrischen Gäste im Saal des Landwirtschaftsbetriebes an Bord. Diese beiden Stewardessen hatten offenbar einen Riesenspaß mit den Passagieren. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf/Dolgelin/Lebus (MOZ) Die Faschingszeit hat begonnen. In den Narren-Hochburgen der Seelower Region sind am Wochenende Hunderte Jecken der Einladung der Lebuser und Alt Zeschdorfer Carneval Clubs sowie des Dolgeliner Männergesangsvereins gefolgt.

Lotte und Erik, die beiden braunen Kaltblüter von Kutscher Frank Draheim aus Niederjesar nehmen den Trubel am Sonnabend Mittag vor dem Lebuser Kulturhaus gelassen. Sie sind die Musik und die vielen bunten Menschen gewöhnt, die sich alljährlich zum Faschingsauftakt in der Oderstadt in den Umzug einreihen. Diesmal dürfen Ihre Lieblichkeit Diana I. und Ihre Tollität Chris I. sowie das Mini-Prinzenpaar, Emmy und Paul, in der Kutsche Platz nehmen. Ziel des Umzugs ist das Haus des Prinzenpaars in der Schönfließer Straße.

„Wir sind vor 14 Tagen eingezogen“, verrät Diana I., die mit bürgerlichem Namen Bork heißt – noch. Denn in diesem Jahr will die 29-jährige Physiotherapeutin ihren (Traum-)Prinzen Chris (Dahlke, 30, Elektromeister) heiraten. Die gebürtigen Lebuser sind verlobt.

Vom Kulturhaus kommend, schwenkt der Tross, in dem auch die LCC-Burgküche und „Mütze“, eine gelb-grüne Narrenkappe auf Rädern fahren, in die Mühlenstraße ein, wo es am Hoftor von Familie Grunwald den ersten „Tankstopp“ gibt. „Schön, dass es mal wieder durch unsere Straße geht“, sagt Marlen Grundwald, während sie, von den Nachbarn Christina Guderian und Horst Ahlert unterstützt, Sekt, Likör, Kräppelchen und Schmalzstullen anbietet.

Beim zweiten Stopp, bei Seeligs, der AHCC-Ministerin „für Geburtenregelung und närrischen Nachwuchs“, ist die Ladehemmung der LCC-Konfettikanone behoben und der Papierregen geht nieder. Nach dem Umzug haben die LCC-Jecken nur etwas Zeit zum Ausruhen, bevor am Abend der Kulturhaussaal wackelt – so voll ist er.

Ferdinand Pfeiffer, den die Lebuser Jecken zum Umzug mit einem Ständchen zu seinem 81. Geburtstag begrüßt haben, ist nicht dabei. Er geht mit Ehefrau Elke fremd – nach Dolgelin, wo an dem Abend Sohn Michael und Schwiegertochter Heike beim MGV-Fasching tragende Rollen spielen – an Bord der „MS Dolgelina“. Denn im Saal der Landwirtschaftsgesellschaft befinden sich die Gäste des MGV-Faschings in der „Hansestadt Dolgelin“.

Neben „Helau!“ wird „Ahoi!“ gerufen und der Kapitän, MGV-Präsident Bernd Losinsky, gibt des Tagesbefehl aus, alle Sorgen über Bord zu werfen. Er bekommt später, nach dem Tanz der Wikinger, Einmarsch der Crew und Medley von Jana Burgert und Thomas Hartinger, den diesjährigen Dolgeliner Faschingsorden verliehen.

Im Saal des Alt Zeschdorfer Kulturhauses bittet AHCC-Präsident Ralf Nowak als Moderator die tanzfreudige Gästeschar derweil um „Stuhlgang“ für die nächste Einlage bei der Monster-Party: Das Männerballett hat sich in tanzende Superhelden verwandelt. Das weibliche Publikum bricht in Jubel aus, fordert eine Zugabe – und bekommt sie nach einer Atempause. Das Auge der Herren erfreut die Monster-High-Modenschau.

Gegen 22.30 Uhr nähert sich das Geschehen im Lebuser Kulturhaus seinem Höhepunkt: Bei der Jubiläums-Parade anlässlich des 50. Geburtstags des Lebuser Carneval Clubs treten alle Tanzgruppen des Vereins zu Hits aus allen fünf Jahrzehnten gemeinsam auf – einheitlich in Schwarz-Weiß gekleidet.

Vom „Rucksack-Lebuser“ haben die LCC-Gäste in ihren tollen Kostümen da schon gehört, dass Lebus „zwar arm, aber immer noch lustig“ ist. Und die betagten Funken-Mariechen (Anke Ehrich/Kerstin Scheffler) haben Ratschläge fürs Diät-Programm vorm Aschermittwoch erteilt.

Am Sonntagmorgen ist zumindest in Alt Zeschdorf und Lebus noch längst nicht alles vorbei. Am Nachmittag steigen der AHCC-Kinder- und der LCC-Seniorenfasching.Und am nächsten Wochenende geht es in beiden Faschingshochburgen weiter.