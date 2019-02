Teamgeist beim Sprinten und Trösten bewiesen

Sophie Schade

Hennigsdorf Die eigene Sportlichkeit testen und neue Freundschaften schließen – das stand beim Kinderhallensportfest im Mittelpunkt. 85 Nachwuchsathleten haben am Sonnabend in der Turnhalle des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums ausgefochten, wer am schnellsten rennt sowie am weitesten wirft und springt.

Auf dem Tagesplan standen die Disziplinen Schlängellauf, Sprint über 30 Meter, Weitsprung und Medizinballstoßen. Als letzte Sportart steht der Rundenlauf auf dem Plan. Hier geben die Kinder noch einmal alles: Kaum ist die Startklappe zusammengeschlagen, verstehen die Zuschauer auf den Rängen kaum mehr ihr eigenes Wort.

Lautstark feuern sich die Kinder an, motivieren sich gegenseitig. Auch die Eltern fiebern mit und rufen ihren Kindern vom Bahnrand aus Tipps zu. „Nach außen und dann vorbeiziehen!“ „Du hast es gleich geschafft, gib alles!“ Zwischen sechs und zehn Jahren sind die Teilnehmer alt.

„Beim Kinderhallensportfest haben sie ihre ganz eigene Bühne und können zeigen, wie fit sie in jungen Jahren schon sind“, erklärt Marco Fiedler. Er trainiert die vier- bis sechsjährigen Kinder bei SV Stahl Hennigsdorf. Auch ging es darum, dass über Vereinsgrenzen hinweg Freundschaften entstehen. So waren etwa Kinder aus Hohen Neuendorf, Vehlefanz, Zühlsdorf und Berlin dabei.

Zwischen den sportlichen Einsätzen entstanden so in Windeseile neue Freundschaften. Die Jungen und Mädchen gönnten es sich gegenseitig, wenn jemand besonders schnell gerannt oder weit gesprungen ist. Genauso ist sofort jemand zum Trösten zur Stelle, wenn etwas nicht so gut geklappt hat, wie erwartet. Emilia Bann beobachtet das Geschehen in der Halle derweil von der Tribüne aus und stärkt sich mit einer Bratwurst. Die Sechsjährige hat bereits alle Disziplinen absolviert. „Am meisten hat mir der Rundenlauf Spaß gemacht. Ich habe gut durchgehalten und nicht aufgegeben, darauf bin ich sehr stolz!“ Ihre Mutter Kathrin hat sie vom Rand aus angefeuert und dabei den Lauf mit dem Handy für den Vater als Video festgehalten.

„Das ist eine tolle Stimmung, wenn es plötzlich so laut wird und sich alle gegenseitig anfeuern“, findet die Hohen Neuendorferin. Damit das Kinderhallensportfest allen Teilnehmern als Erfolgserlebnis in Erinnerung bleibt, gibt es am Ende für jeden eine Urkunde.