Neu- und Altbauten im Visier

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Rund 24,35 Millionen Euro investiert die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Wobau) in diesem Jahr in Bernau. Davon fließen rund 11,032 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen und weitere 4,33 Millionen in ein neues Parkhaus.

Noch vor acht Jahren war Wobau-Geschäftsführer Jens Häßler stolz auf die zehn Millionen Euro, die das städtische Unternehmen pro Jahr als durchschnittliche Investitionssumme auswies. 2014 dann der Bau der Häuser am Külzpark mit 53 Wohnungen für 3,6 Millionen Euro. Zwei Jahre später die feierliche Einweihung der 41 Wohnungen am Mühlenberg – ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5,6 Millionen Euro, vom Land mit 4,35 Millionen Euro gefördert. Und wieder zwei Jahre später schließlich die Freigabe der geförderten zwei Blöcke mit 53 Wohnungen Im Blumenhag/Schönower Chaussee. Von den 8,5 Millionen Euro, die das Projekt kostete, steuerte das Unternehmen selbst zwei Millionen Euro bei.

So wuchs die Investitionssumme der städtischen Gesellschaft Jahr für Jahr über die Zehn-Millionen-Euro-Grenze hinaus. In diesem Jahr ist die Wobau bei 24,35 Millionen Euro angelangt. Ihr größtes Projekt ist der Baubeginn am Venusbogen in Bernau-Süd. Bis 2020 sollen hier zunächst 70 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen. „Dann sehen wir weiter“, sagt Geschäftsführerin Antje Mittenzwei. Insgesamt sind auf dem Areal 210 neue Wohnungen geplant. Doch da in Bernau an allen Ecken und Enden neue Quartiere entstehen oder in Planung sind, wollen die beiden Wobau-Chefs nach dem ersten Bauabschnitt am Venusbogen erst einmal Angebot und Nachfrage prüfen, ehe sie an den nächsten Bauabschnitt gehen.

Das zweite Neubauvorhaben in diesem Jahr ist ein Parkhaus an der Heinersdorfer Straße mit 156 Stellplätzen und Kosten von 4,33 Millionen Euro. Die dahinter stehenden Wohnblöcke wurden zu DDR-Zeiten errichtet. „Damals war der Bau von Parkplätzen nicht obligatorisch“, erklärt Antje Mittenzwei. Die Bewohner der Häuser nutzen seit der Wende zwei Freiflächen an der Heinersdorfer Straße, um ihre Autos abzustellen. Die eine wird mit dem Bau des Hotels an der Weißenseer Straße verschwinden, auf der anderen entsteht das Parkhaus der Wobau.

Knapp neun Millionen Euro investiert die städtische Gesellschaft in diesem Jahr in die Sanierung des Wohnungsbestandes. Strangsanierungen und Baderneuerungen sind im Saturnring 9 bis 12 und in der Eberswalder Straße 14 bis 18a vorgesehen. Dach- und Fassadenerneuerungen sowie neue Balkone erhalten die Häuser 8 bis 14 in der Sachtelebenstraße. Fassadensanierung und -dämmung stehen für die Bürderstraße 22 bis 24 auf dem Programm. Aufzüge werden in der Sonnenallee 18 und 20, in der Orionstraße 3 und 7, in der Herkulesstraße 2 und in der Schwanebecker Chaussee 78, 80 und 82 eingebaut. In der Sonnenallee 2, 4 und 6 steht die Sanierung der Balkondächer an. Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl kleiner Maßnahmen, kündigt Wobau-Chef Häßler an. Dazu zählen die Erneuerung weiterer Kellerverschläge in der Innenstadt und der Austausch von Innentüren, die Sanierung von Treppenhäusern sowie die Umgestaltung beziehungsweise Erneuerung von Außenanlagen.