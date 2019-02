Jugendarbeit in Bad Belzig von großer Bedeutung

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) zeichnet seit einem Jahr im Auftrag der Stadt Bad Belzig für die Jugendarbeit verantwortlich. Er betreibt den Jugendladen an der so genanten Spiegelkreuzung. Sozialarbeiter Jan Schneider informierte im städtischen Sozialausschuss über Angebot und Nachfrage. Ein Jahr nach Übernahme der Jugendarbeit war er gebeten worden, über die bisherige Arbeit zu berichten.

„Während dieser Zeit wurde eine kontinuierliche Jugendarbeit geleistet“, schätzte Schneider im Anschluss an eine Vorortbesichtigung des Jugendladens ein.

Der stößt, zumindest an den Freitagen, immer öfter an seine Kapazitätsgrenzen. Zwischen 22 und 35 Jugendliche nutzen dann das Angebot der offenen Treffpunktarbeit, dass sich an junge Leute im Alter von 12 bis 20 Jahren richtet. In diesem Zusammenhang mahnte Schneider, dass im neuen soziokulturellen Zentrum, welches in der alten Geschwister-Scholl-Schule entsteht und nach seiner Eröffnung Domizil der Jugendarbeit werden soll, auch nicht mehr Platz zur Verfügung stehen wird. Das Gebäude wird aktuell für 2,3 Millionen Euro saniert und 2021 bezugsfertig sein.

Zu den in Bad Belzig vorgehaltenen Angeboten gehören ferner das Teeny-Café am Mittwoch Nachmittag im Jugendladen. Das Angebot wird von durchschnittlich zehn Kindern wahrgenommen. Ferner der Spiele-Treff jeweils am Donnerstag Nachmittag im Wohngebiet Klinkengrund für Kinder im Grundschulalter. Zwischen 35 und 40 Kinder haben während der warmen Jahreszeit die Einladung zu Spiel und Spaß auf dem zweiten Spielplatz an der Hans-Marchwitza-Straße angenommen. Während der Wintermonate trifft man sich in den Räumen des Stadtteiltreffs „Klinke 1“. Mit durchschnittlich 14 Teilnehmern fällt die Resonanz dort geringer aus.

Positiv wird nach Schneiders Einschätzung auch die Treffpunktarbeit im Jugendklub Ragösen, jeweils am Mittwoch Abend, von den Jugendlichen angenommen. Diverse Projekte, insbesondere in den Ferienzeiten und auch an Wochenenden, ergänzen die Angebote. Zudem präsentierte sich der CVJM und damit auch die Jugendarbeit der Stadt im vergangenen Jahr bei diversen Veranstaltungen - vom Mühlenfest in Borne bis zum Stadtfest in Bad Belzig.

Nicht gelungen ist es, die aktuell freie Stelle für einen weiteren Sozialarbeiter zu besetzen. In dieser Folge konnten bislang nicht alle Vorhaben verwirklicht werden. Ist die seit Monaten ausgeschriebene Stelle jedoch besetzt, soll das Angebot der aufsuchenden Jugendarbeit weiter ausgebaut werden. „Wir werden dann noch intensiver auf die Jugendlichen zugehen und die Öffnungszeiten des Jugendtreffs erweitern“, versicherte Schneider.

Verschärft hat sich nach seiner Einschätzung die Drogenproblematik in der Stadt und den Ortsteilen. Deshalb findet am kommenden Freitag, 1. März, um 19.00 Uhr ein Informationsabend zum Thema Drogen im Jugendladen statt. Martin Dreyer, selbst Ex-Abhängiger und jetzt Suchtberater, wird aus seinem Leben und erzählen und auf die negativen Auswirkungen und Gefahren von Drogen hinweisen. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Bis zum Jahresende 2017 zeichnete die Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) „Walter May“ für die Jugendarbeit in Bad Belzig verantwortlich. Das Jugendfreizeitzentrum Pogo in der Berliner Straße war Anlaufpunkt für die Jugend.