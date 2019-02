HCN verpasst Heimsieg

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Hat der HC Neuruppin mit dem 22:22 gegen Wusterwitz einen Punkt gewonnen oder einen verloren? Eine schwierige Frage. In jedem Fall war am Sonntag ein Heimsieg möglich – trotz miserabler erster Halbzeit.

HCN-Trainer Michael Drefahl zog folgendes Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit ist es für mich ein gewonnener Punkt, den wir uns in der zweiten Hälfte erkämpft haben. Diese Reaktion war wichtig für die Moral.“ Und der Coach fügte an: „Mit Blick auf unsere Situation, die Tabelle und, dass das heute ein Heimspiel war, ist der eine Punkt zu wenig.“ Die Neuruppiner Handballer kommen im Tabellenkeller immer mehr unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen sprang der erste Punktgewinn in diesem Spieljahr heraus. Wenigstens etwas.

In dramatischen Schlussminuten – in der wichtigsten Phase – flatterten die Nerven bei den Neuruppinern. Oder vielmehr zitterten ihre Hände. Eine Führung verspielt. Überzahlsituationen schlecht ausgespielt. Technische Fehler. Und ein überragender Wusterwitzer Torwart. Krake Markus Quitzdorf war für die Hausherren kaum zu überwinden. Der Zwei-Meter-Hüne hatte bereits eingangs der Partie das angekratzte Selbstvertrauen der Neuruppiner auf ein noch niedrigeres Level gezogen. „Dass der gut ist, wussten wir“, so Drefahl, „aber wir haben auch nicht gut geworfen.“ Die ersten vier Versuche parierte Quitzdorf allesamt. Erst der fünfte, nach gespielten 7:58 Minuten, war drin. Christian Lück netzte ein. Auch der Routinier hatte die zittrige Hand bei sich und seinen Teamkollegen ausgemacht. „Das ist alles Kopfsache“, gab er zu Protokoll. Der HCN-Motor stotterte. Die Hausherren hatten mit Christian Koall am Kreis eine überraschende Variante ausgepackt. Im Angriffsspiel war dennoch mächtig Sand - oder vielmehr waren es Findlinge, im Getriebe. Zumindest im ersten Durchgang. Relativ früh setzte HCN-Coach Drefahl William Kehnscherper als vorgezogenen Verteidiger auf den Wusterwitzer Rückraum-Schrank Dayan Schulze an.

Im zweiten Durchgang nahmen die Gastgeber deutlich Schwung auf. Die Sicherheit im Abschluss kehrte zurück. Beim Stand von 18:17 (47.) brachte Kehnscherper den HCN erstmals in Führung. Doch anschließend agierten die Neuruppiner bei drei, vier Angriffen schlampig. Sie verpassten es, sich gegen müder werdende Gäste abzusetzen. „Den Dingern laufen wir nachher hinterher“, ahnte Torwart Dennis Plötz Schlimmes. Er sollte Recht behalten. Denn trotz seiner vielen Paraden in den Schlussminuten reichte es nicht mehr zum Sieg. Dabei boten sich mehrfach die Chancen zum womöglichen Lucky Punch.