618 Millionen für den Straßenausbau

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In diesem Jahr werden 618 Millionen Euro die Sanierung und den Ausbaubrandenburgischer Straßen investiert – von der Autobahn über die Landesstraßen, die Ortsdurchfahrten bis zum Radweg.

Das erklärte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam. Ortsdurchfahrten werden in diesem Jahr in Werder (PM), in Tarnow (OPR) in Vetschau (OSL) in Briesen (SPN), in Karstädt und Postlin (PR) in Ruhlsdorf (PM) und in Milow (HVL) begonnen. Im vergangenen Jahr wurden zehn Ortsdurchfahrten fertiggestellt. Weitere 13 Projekte sind in Planung. Die Sanierung der Ortsdurchfahren von Bad Saarow und Petersdorf (beide LOS), Mühlenbeck (OHV), Zeuthen (LDS), Dahlewitz (TF) und Grube (Ortsteil von Potsdam) mussten auf 2020 verschoben werden, teilte die Ministerin mit. In diesem Jahr sollen 12 Millionen Euro für 11 neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen ausgegeben werden.

Auf 80 Kilometern Autobahn muss der Fahrbahn wegen des sogenannten Betonkrebses erneuert werden. Allein dazu gibt es 12 Baustellen. Insgesamt sind 750 Kilometer Autobahn in Brandenburg in Beton gegossen. Auf 209 Kilometern wurden die Probleme mit der Alkali-Kieselsäure bereits beseitigt. Für weitere 326 Kilometer besteht der Verdacht, dass auch dort die Betondecke ausgetauscht werden muss.