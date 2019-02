1000 weniger Knöllchen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Weniger Knöllchen verteilt, dafür mehr Parkgebühren eingenommen. Das ist ist die Bilanz des Ordnungsamts für 2018. Insgesamt wurden 12 809 Verwarngeldverfahren eingeleitet – gut 1000 weniger als im Jahr davor. Dafür nahm die Stadt 50 000 Euro mehr an Parkgebühren ein.

Wenn Frankfurter beim Einkauf nur 5 Euro ausgeben, aber das Konto im Endeffekt um 20 Euro erleichtert wurde, kann es sein, dass sie im Halteverbot geparkt haben – und dabei vom Ordnungsamt erwischt wurden. 15 Euro kostet nämlich Falschparken. Diesen Geldbetrag müssen Verkehrssünder an die Stadt zahlen, wenn sie beispielsweise an zu engen und unübersichtlichen Straßenstellen, in scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Metern vor einem Lichtzeichen und bis zu zehn Meter dahinter oder im Halteverbot parken.

2018 eröffnete die Stadt 12 809 Verwarngeldverfahren. „Demgegenüber stehen 13 805 eröffnete Verfahren zum ruhenden Verkehr im Jahr 2017“, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Demnach klemmten die Ordnungsstreifen zirka 1000 Knöllchen weniger hinter die Scheibenwischer.

Weniger Knöllchen bedeuten auch weniger Geld fürs Stadtsäckel – genau 15 000 Euro. 2018 beliefen sich die Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern auf 231 100 Euro. 2017 waren es 246 100 Euro.

Die geringere Anzahl an Strafzetteln könnte auch damit zusammenhängen, dass die Mitarbeiter zur Durchsetzung des Alkoholverbots im Lennépark und auf dem Platz der Republik Streife laufen müssen. „Um die ‚Stadtordnung’ zu gewährleisten sind das nicht nur anlassbezogene Kontrollen, sondern auch präventive“, so die Stadt-Pressestelle. So laufen und fahren die Ordnungskräfte täglich das gesamte Stadtgebiet ab.

Und wer mit seinem Knöllchen nicht einverstanden ist? „Entweder die Verwarnung wird durch vollständige Zahlung anerkannt oder es wird ein Bußgeldbescheid erlassen“, so das Ordnungsamt. 257 Einsprüche wurden im letzten Jahr bearbeitet. In 173 Fällen war die Staatsanwaltschaft beteiligt, in 69 Fällen wurde der Einspruch revidiert.

Regelmäßig kontaktieren die Ordnungskräfte Abschleppdienste. Denn Fahrzeuge werden bei Behinderungen (bspw. bei Baumschnittarbeiten), beim Parken auf Behinderten-Parkplätzen ohne Berechtigung oder in oder vor Feuerwehrzufahrten „umgesetzt“. 2018 betrug die Anzahl der abgeschleppten Fahrzeuge – einschließlich Anfahrten – 106. „Die Kosten für eine eingeleitete bzw. abgebrochene Umsetzungsmaßnahme betragen 37 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen“, schreibt das Ordnungsamt. Wird das Auto tatsächlich abgeschleppt kostet dies insgesamt 74 Euro. Hinzu kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Parkgebühren brachten der Stadt 369 000 Euro ein – 51 000 Euro mehr als 2017. Das mag auch an neuen Parkautomaten liegen, die durch das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgestellt wurden.