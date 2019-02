Kunst aus zwei Lebensphasen

Jonathan Spangenberg will den Brandenburgern seine Kunst näher bringen. Die Möglichkeit dazu bietet sich noch mindestens bis Juni in der Akademie 2. Lebenshälfte. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Als ein Künstler, der sein Handwerk von der Pike auf an einer renommierten Kunstschule gelernt hat, lässt sich Jonathan Spangenberg freilich nicht bezeichnen. Er sieht sich selbst viel mehr als Autodidakt, hat 2009 an verschiedenen Orten aus purer Lust, das eigene Weltbild und Empfinden darzustellen, mit der Malerei begonnen. „Ich kannte mich damals zugegebenermaßen überhaupt nicht mit Kunst aus, hatte keine Ahnung, welcher Stilrichtung, das was ich gemalt hatte, zuzuordnen war“, gibt Spangenberg zu. Seinem künstlerischen Tatendrang tat das jedoch keinen Abbruch.

Allein zwischen 2011 und 2012, als der 35-Jährige in Bochum mit zwei an Krebs erkrankten Freunden in enger Wohngemeinschaft lebt, entstehen zahlreiche Ölgemälde. Alle, wie Spangenberg heute weiß, dem Expressionismus zuzuordnen. Einerseits produktiv, wirkt sich die Sterbebegleitung für ihn während dieser Zeit aber auch zunehmend kräftezehrend aus, weshalb Spangenberg sich nach kurzem Aufenthalt im Schwarzwald dazu entschließt, den Ort seiner Kindheit aufzusuchen: die Levante, nahe der libanesisch-syrischen Grenze, wo der Künstler von 1884 bis 2004 lebte. Während diverser Kriegsausbrüche entstehen hier binnen eines Jahres weitere zahlreiche Werke, die Spangenberg in einem selbst renovierten Häuschen im Grenzgebiet fertigt. Ausgestellt wurden sie 2014 im Kulturzentrum der Deutschen Botschaft im Libanon, was Spangenberg zu erster Bekanntheit verhalf. Seine Werke kennenlernen, sollen nun jedoch auch die Havelstädter.

„Ich lebe und arbeite seit 2015 in Brandenburg, mein Sohn wurde hier geboren und ich mag die Stadt sehr, weshalb ich mich freue, auch hier meine Kunst nun präsentieren zu können“, so Spangenberg bei der Vernissage seiner Ausstellung „In enger Berührung“, die am Mittwochabend in der Akademie 2. Lebenshälfte im Haus der Begegnung, Jabobstraße 12, eröffnet wurde und bis 22. Juni zu sehen ist. Sie zeigt 32 Ölgemälde aus den beiden zurückliegenden Schaffensphasen des Künstlers und demonstriert, wie sehr sich die äußeren dramatischen Ereignisse und die wechselnden Gemütszustände in der Expressivität der Bilder niederschlagen.

Geprägt sind die Bilder dabei von einer ganz eigenen Technik. Ein zentraler Moment ist die oft unvermischte, rohe Farbe, die mit bloßen Händen und Fingern aufgetragen wurde und den Bildern dadurch eine eigene unruhige und die Motive konterkarierende Plastizität verleiht. Mit dem Zusammenbringen der ausgestellten Bilder unternimmt Spangenberg zudem den Versuch, durch seine individuelle Konstatierung von Erlebnissen „inmitten von Leben und Tod eine Beziehung zwischen beiden Lebenswelten sowie zwischen Ost und West zu schaffen“, wie er sagt.

Um weiter auf seine Kunst aufmerksam zu machen, plant Spangenberg zudem, im Sommer oder Frühjahr – je nach Wetterlage – zehn zwei mal 1,40m große Leinwände während einer Session in der Havelstadt öffentlich zu gestalten. Sie soll der Auftakt zu einer weltweiten Aktion sein, die u.a. in Berlin und anderen Plätzen, die dem Künstler wichtig sind, stattfinden.