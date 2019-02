Einbrecher geraten in Verkehrskontrolle

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Bei einer Verkehrskontrolle in Hennigsdorf sind der Polizei am Sonntagabend drei mutmaßliche Einbrecher ins Netz gegangen.

Beamte hatten das Fahrzeug gegen 21 Uhr in der Fabrikstraße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten entdeckten darin eine Rüttelplatte und weitere Bauwerkzeuge. Die drei 30, 38 und 45 Jahre alten Männer im Auto konnten allerdings nicht erklären, woher sie dieser Werkzeuge haben, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie offenbar zuvor von Grundstücken einer Kleingartenanlage an der Hennigsdorfer Pappelallee gestohlen worden waren. Das Diebesgut wurde sichergestellt, die drei Männer wurden festgenommen. Sie werden womöglich heute einem Haftrichter vorgeführt.