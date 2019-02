Erhard Herrmann

Brandenburg Die Brandenburger SPD zeigt sich selbstbewusst. Sie will in der Stadtpolitik wieder zu einem starken Partner für die Bürger werden und auf Augenhöhe mitentscheiden. Gelingen soll das mit einer Struktur und einem klaren Programm für Brandenburg Stadt und Ortsteile. Beim Unterbezirksparteitag der SPD im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) wurden nun die Weichen dafür gestellt. Hauptthema für Delegierten war die Einstimmung auf die Kommunalwahl und die Wahl der Kandidaten.

Insgesamt geht die SPD mit 50 Kandidaten ins Rennen, darunter einige Mitglieder der JUSOS. Die Parteimitglieder im Alter von 16 bis 27 Jahren machten sich mit einem geschlossenen Auftritt bei der Delegiertenversammlung bemerkbar. Sie merkten an, dass das politische Stadtgeschehen auch junge Brandenburger betrifft, für die sie sich in Zukunft verstärkt einsetzen wollen.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Mit nur wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen wurden die Vorschläge bestätigt: Auf den ersten Plätzen treten für die Sozis Britta Kornmesser, Christopher Jahn und Anja Weinkauf im Wahlkreis 1 (Altstadt und Nord), Ralf Holzschuher, Nicole Näther, Hanswalter Werner im Wahlkreis 2 (Neustadt, Dom, Klein Kreutz, Wust, Gollwitz) sowie Werner Jumpertz, Carsten Eichmüller und Lieselotte Martius im Wahlkreis 3 (Hohenstücken, Görden, Plaue, Kirchmöser, Mahlenzien) an. Im Vorfeld hatte es Irritationen um die Kandidatur von Alfredo Förster gegeben. Er wurde ohne Gegenkandidaten bestätigt und tritt auf Platz vier in Hohenstücken an. Als Ortsteilbürgermeister von Gollwitz kandidieren Nicole Näther, für Kirchmöser Carsten Eichmüller, für Plaue Udo Geiseler und für Klein Kreutz Paul Wenzel. „Ich habe Lust auf den Wahlkampf“, betonte nicht nur Udo Geiseler das neue Selbstbewusstsein der Brandenburger Sozialdemokraten und ihren Anspruch, die Stadt zu gestalten. Unter dem Motto „näherdran“ will man intensiver auf die Wähler zugehen und zu den sozialen Wurzeln zurückkehren. „Unsere neuen Ziele werden bürgernah und greifbar sein. Die Einbeziehung der Bürger soll zur Regel werden,“ bekräftigte der Vorsitzende Werner Jumpertz in einer kämpferischen Rede. „Inhalte und das Wohl der Stadt müssten die Politik bestimmen, nicht bloße Machtgelüste, wie man es derzeit in der SVV beobachte“, so Jumpertz weiter. Mit Forderungen nach einem Schul-Digitalisierungsprogramm, sozialem Wohnungsbau auch in der Innenstadt, der Aufwertung der Oberstufenzentren, dem Ende der Abrisse in Hohenstücken, nach Maßnahmen gegen Kinderarmut, flexiblen Kita-Öffnungszeiten, mehr Sicherheit durch Beleuchtung der Geh- und Radwege, Investitionen zur Belebung der Ortsteilzentren sowie der Fertigstellung des Kunst- und Museumszentrums ziehen die Sozialdemokraten in den Kommunalwahlkampf.