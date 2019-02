Charleston und Konfettiregen wie in den 1920ern

Eckhard Handke

Neuruppin Bei Musik und Tanz wie in den goldenen 1920er Jahren amüsierte sich am Sonnabend ein gutgelauntes Partyvolk im Neuruppiner Hangar 312. Für die Gassenhauer sorgten die Musiker von der Black Mountain Swing Band. Zur späten Stunde konnte auch zu moderner Musik, gespielt von der Electro Swing Crew, getanzt werden. Sogar einen kleinen Einstiegskurs im Charleston wurde geboten. Dafür hatte Veranstalter Christian Juhre Tanzlehrerin Dörte Aßmann alias Fräulein Ruby Doo aus Hamburg und ihre Crew eingeladen. Selbst das Ambiente passte: In der ehemaligen Flugzeug-Garage stand ein Oldtimer, die Wände schmückten goldfarbene Luftballonketten, die Theke ein altes Grammophon samt Schellackplatten. Auch einige Möbel aus den 1920er-Jahren sorgten für das gewisse Etwas. Eine Augenweide waren die aufputzten Damen in ihrem stilechten Outfit. Gegen 21.30 Uhr gab es den ersten Tanzkurs mit Ruby Doo. Es wurde ein Kreis gebildet und die Schritte geprobt. Das Erlernte brachte verblüffend schnell erste Erfolge. Dafür gab es einen Konfettiregen.(eh)