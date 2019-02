Tilman Trebs

Schmachtenhagen (MOZ) Einen Mercedes S-Klasse mit gestohlenen Kennzeichen hat die Polizei am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz an der Oranienburger Straße in Schmachtenhagen entdeckt.

Nach Angaben der Polizei stellte sich bei der Überprüfung des Fahrzeuges heraus, dass die Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug in Berlin gehören und als gestohlen gemeldet waren. Wem der Mercedes gehört und ob er auch gestohlen wurde, wird nun ermittelt.