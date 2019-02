Polizei behält Jugendliche im Blick

Josie Beirau

Oberhavel Die Polizei hat am Wochenende verstärkt Jugendtreffpunkte in Hohen Neuendorf, Oranienburg und Leegebruch ins Visier genommen. Zwischen 13 und 21 Uhr gab es in Oranienburg unter anderem an der Skaterbahn, am Bahnhof und auf der Pferdeinsel Kontrollen.

Bei einem 14-Jährigen, der sich auf der Pferdeinsel aufhielt, wurden Cannabisreste gefunden. Die Polizei informierte die Mutter des Jugendlichen und zeigte ihn an. In der Nähe des Hohen Neuendorfer Bahnhofs wurde ein 16-Jähriger mit geringen Mengen von Cannabis erwischt. Die Polizei stellte die Drogen sicher und nahm eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. In Hohen Neuendorf kontrolliert die Polizei nach Konflikten mit Jugendlichen zurzeit häufiger deren Treffpunkte.