Großer Andrang bei Bildungsmesse

Helfer in der Not: Erstretter Thomas Hackbusch (rechts) und die Azubis standen vielen Besuchern Rede und Antwort. © Foto: Markus Kluge

Sehr gut besucht: 80 Betriebe konnten sich am Sonnabend kostenlos bei der Messe präsentieren. Viele junge Leute nutzten die Chance, ihre Berufsaussichten in der Region auszuloten. © Foto: MOZ/Markus Kluge

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Dicht an dicht drängten sich am Sonnabend Schüler und junge Leute durch das Oberstufenzentrum (OSZ) Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin. Das OSZ und 80 Betriebe stellten sich bei der elften Bildungsmesse „Deine Zukunft beginnt“ vor und zeigten, was man bei ihnen werden kann.

Philipp Bruns ist einer derjenigen, die den Schritt von der Schule ins Berufsleben schon hinter sich haben. Der 18-Jährige absolviert beim Ostprignitz-Ruppiner Rettungsdienst derzeit sein erstes Lehrjahr in der Ausbildung zum Notfallsanitäter. Seine Kollegen und er warben am Sonnabend in voller Montur und mit Ausrüstung für den Beruf, mit den jeder im Ernstfall Leben retten kann. „Es macht wirklich Spaß“, sagte der 18-Jährige. Vom ersten Tag an, dürfe er als dritter Mann mit zu den Einsätzen fahren, die die Retter jedes Mal vor neue Herausforderungen stellen. Den Rettungswagen darf er allerdings noch nicht mit Blaulicht über die Ruppiner Straßen steuern. „Das kommt erst im dritten Lehrjahr“, berichtete er. Der Job schien aber für viele Besucher spannend zu sein. „Die Resonanz ist wirklich sehr gut“, meinte Thomas Hackbusch, Leiter der Wache Wittstock schon kurz nach dem Start der Messe.

Nur ein paar Tische weiter kämpfte Dachdeckermeister Daniel Kusmiercyk von der Firma Kirchhof in Fehrbellin um die Aufmerksamkeit der Besucher – unter anderem indem er Figuren aus Schieferplatten schlug. „Das Handwerk ist leider etwas aus der Mode gekommen“, stellte er fest. Dabei habe er einen der schönsten Berufe der Welt. Und das liege nicht nur an der guten Aussicht an seinem Arbeitsplatz. „Du machst etwas mit deinen eigenen Händen und siehst am Ende auch, was du geschafft hast“, betonte er.

An etlichen Ständen trafen die Schüler nicht nur auf künftige Kollegen, sondern auch auf ihre möglichen Vorgesetzten. Für Gastronom Bert Krsynowski aus Alt Ruppin ist die Teilnahme an der Messe Chefsache. „Wenn jemand kommt und Interesse an einer Ausbildung hat, aber auch studieren möchte, können wir ja vielleicht etwas duales machen. Die Entscheidung möchte ich niemand anderem überlassen“, sagte er.

Auch Thoralf Uebach, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neuruppin (SWN), stand bei Fragen Rede und Antwort: „Es geht gar nicht nur darum, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit unseren Kunden und den künftigen Kunden.“ Der Messeauftritt sei nur eine von mehreren Strategien neue Azubis zu gewinnen. Die SWN laden seit Langem sechste Klassen zu Projekttagen ein, um sich bekannt zu machen und um Nachwuchs zu akquirieren. „Heutzutage muss man mehrgleisig fahren, anders geht das nicht mehr“, schätzte Uebach ein.

Aber nicht nur das zählt, sondern auch modernes Auftreten macht junge Leute neugierig. Am Stand von Holzverarbeiter Swiss Krono konnte jeder seinen möglichen Ausbildungsplatz – zum Beispiel als Elektroniker für Betriebstechnik – fast live kennenlernen. Denn Ausbilder Dennis Brandt hatte eine Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) dabei, durch die jeder seinen Arbeitsplatz in der 360-Grad-Ansicht kennenlernen konnte.

Max Räth hat seinen Traumjob gefunden. Er wird im Mercedes-Autohaus Jürgens Automobilkaufmann und konnte am Sonnabend die Fahrzeuge präsentieren, für die jeder nach seiner Ausbildung ein paar Jahre arbeiten muss. „Ich habe einen tollen Beruf. Ich arbeite jeden Tag mit tollen Autos“, sagte er.

Am Ende der Messe war Axel Leben, Geschäftsführer der Neuruppiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft Inkom, sehr zufrieden. Sein Eindruck war, dass nicht nur die Stadt Neuruppin und ihre Töchter, die sich als ein Konzern an einem Standort präsentierten, erfolgreich waren, sondern, dass es sich für alle Aussteller und Besucher gelohnt hat. „Es waren schon sehr viele Schüler aus der achten und neunten Klasse da. Die Berufsorientierung beginnt immer früher“, sagte er. Aber auch junge Leute und Eltern nutzten die Gelegenheit, sich beruflich zu orientieren – sei es nach einem anderen Arbeitgeber oder einem ganz anderen Job. Nach Lebens Dafürhalten habe die Messe, die von der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handwerkskammer, dem OSZ, der Kreishandwerkschaft und der Inkom organisiert wird, noch jede Menge mehr Potenzial.