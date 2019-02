Erster Brandenburger Lotto-Millionär in diesem Jahr

dpa

Potsdam Der erste Brandenburger Lotto-Millionär im Jahr 2019 steht fest.

Der Spieler oder die Spielerin aus dem Kreis Spree-Neiße kann sich über rund 1,6 Millionen Euro freuen. Wie die Lotto-GmbH Brandenburg am Montag mitteilte, gewann er oder sie die Summe bei der Ziehung am Samstag.

Erst am Samstagvormittag war der Lottoschein mit einem Einsatz von neun Euro eingereicht worden. Demnach sei es der einzige Schein gewesen, auf dem genau sechs Zahlen richtig angekreuzt waren. Nur die Superzahl fehlte zum Jackpot von rund vier Millionen Euro. Auch ein Potsdamer hatte am Wochenende Glück. Er gewann am Sonntag rund 100 000 Euro im Zahlenlotto Keno.