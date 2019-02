Süßseepiraten entern Fürstenberg

Funkengarde: Ihr Auftritt hat seit Jahrzehnten Tradition in Fürstenberg. Am Sonnabend wurde die 45. Session gefeiert. © Foto: Wolfgang Gumprich

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Selten gab es mehr Piraten, Seeräuber und deren Bräute auf so wenigen Quadratmetern wie am vergangenen Sonnabend. Der Fürstenberger Carnevals Klub (FCK) hatte zur großen Sitzung in die Mehrzweckhalle der Wasserstadt eingeladen – das Motto „Ahoi Südseepiraten“.

Rund um dieses Motto hatten die Verantwortlichen ein knapp dreistündiges Programm gelegt, das mit dem Einmarsch der Prinzenpaare begann. Leopold I. und Jessica I. vertraten die großen, Albert I. mit seinen Prinzessinnen Chayenne I. und Joell I. die kleinen Narren. Leopold I., der dem jungen John Lennon ähnlich sah, sprach die Begrüßungsworte und wurde dann noch an das Wichtigste erinnert: „Ich soll noch Prost sagen!“

Es folgte die Prämierung der von einer Jury auserkorenen schönsten Kostüme, darunter der Hahn vom Stechlinsee, die Seeräuberin Jenny und ihre Freibeuter, ein Paradiesvogel sowie eine Qualle. Ausgezeichnet wurden Herbert Lennig, er ist seit 35 Jahren im FCK, hat ihn acht Jahre lang als Präsident angeführt. Ein Vierteljahrhundert Mitglied ist Siegfried Miksch, beide erhielten eine Anstecknadel.

Lars Boge zog in seiner gereimten Büttenrede Parallelen von den Seeräubern als üble Gesellen zum organisierten Verbrechen in der heutigen Zeit, in der der „Kleine“ stets die Zeche zahlen müsse.

Um Windkraft zu nutzen, müssten lange Leitungen gelegt werden, oder für den Anbau von Soja für den Tofu müssten Regenwälder gerodet werden.

Stimmlich hervorragend kamen Bergit und Christian beim Publikum an. Sie interpretierten a capella „Somewhere over the rainbow“ und „You are my sunshine“. David Röwer beklagte sich als Neptun über die steigende Umweltverschmutzung im Mittelmeer, deshalb verbringe er seine Ferien an den Seen Fürstenbergs. Dort hätte man nun eine Schatztruhe gefunden. Inhalt: Menschlichkeit. Die Elferratsfrauen tanzten und sangen „Die Piraten schießen mit Tomaten, die Kanonen mit Melonen“. Ehrenmitglied Jürgen Gröschl nahm sich in seiner Büttenrede die „große und kleine Politik“ und deren Irrwege vor; während hier die Kohle ihre letzten Stunden erlebe, würden in Polen weitere Kohlekraftwerke errichtet, wegen Sanktionen gegen Saudi-Arabien müssten die Schiffbauer in Wolgast kurzarbeiten. Fürstenberg habe einmal einen funktionierenden Bahnhof gehabt, jetzt sei der Bahnsteig nicht einmal für Rollstuhlfahrer erreichbar. Sein Fazit: „Wer nicht geben kann, was er versprochen, da freut sich der Dritte“.

Höhepunkt des Abends war das Männerballett, das sich ganz maritim-seemännisch gab. Viel beklatscht durften sie erst nach drei Zugaben den Saal verlassen.

Präsident Sandro Große, der bei vielen Nummern selbst kräftig mitmischte, zeigte sich kurz nach Ende der Sitzung erschöpft, aber glücklich über die gut geglückte Veranstaltung und dankte allen Teilnehmern. Am kommenden Sonnabend feiert der Nachwuchs ab 20 Uhr den traditionellen Jugendfasching in der Mehrzweckhalle.